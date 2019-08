10 Belén Esteban está viviendo un verano de lo más intenso

Ahora está disfrutando de su mes de vacaciones, y Belén Esteban no ha parado en casa ni un solo día. Y es que está teniendo un tour bastante intenso durante el mes de agosto. Y ahora le ha tocado pasar unos días en Tenerife, junto a la familia y grandes amigos. La colaboradora no puede estar más feliz y no ha dudado en compartir los buenos momentos que ha pasado junto a ellos.

«Días en familia y con amigos en Tenerife», escribía Belén Esteban junto a una serie de instantáneas que demuestran lo mucho que ha disfrutado. Ha tenido la suerte de alojarse en un espectacular resort con vistas al mar, ha disfrutado de los paisajes e incluso un día alquilaron un barco para pasar una jornada en alta mar.