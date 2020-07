Esta semana, Belén Esteban ha hecho realidad uno de sus sueños: reunir todas las recetas más importantes de su vida en un libro de cocina que ha salido a la venta junto a SEMANA el pasado 1 de julio. Pero este trabajo es mucho más que un compendio de sus secretos como chef. Es un álbum que recoge los momentos más especiales en la vida de la colaboradora. Aquellos que están relacionados con los instantes más inolvidables de su trayectoria. Los platos que aprendió de su madre, los que le preparaba su abuela con tanto cariño o aquellos que logran reunir a su familia en las reuniones familiares.

Belén llevaba tiempo guardando cada detalles de sus recetas familiares en papel. Todas estaban escritas de su puño y letra. Curiosamente, siempre coqueteó con la idea de publicarlas en un libro. Su obra lleva por título ‘Las recetas de Belén Esteban’, recoge “80 platos caseros para toda la familia” y, por fin, ven la luz gracias a tu revista favorita.

«Las cosas que hago me salen bien»

La de Paracuellos del Jarama reconoce que nunca ha sido especialmente cocinillas, pero lo cierto es que no se le da nada mal. Quienes la conocen aplauden su ensaladilla rusa que es una de sus especialidades y en que elabora con mayonesa casera, hecha por ella misma. Quizás no tenga un repertorio demasiado extenso, ni sofisticado, pero lo que prepara le sale para chuparse los dedos. “Las cosas que hago, tengo que reconocer que me salen bien. Son recetas fáciles, las puede hacer todo el mundo, y todas quedan muy sabrosas”, ha explicado a SEMANA.

El día que lloró al ver a sus compañeros de ‘Sálvame’ degustando sus recetas

Otros de sus platos estrella son «las ‘almóndigas’ y la tortilla de patata, o con chorizo». Un plato que preparó hace pocas semanas para sus compañeros de ‘Sálvame’ y que le hizo vivir una tarde cargada de emociones. Cuando aún estaba confinada en su casa, en pleno estado de alarma, Belén enviaba a sus colegas varios platos: gazpacho, tortilla de cebolla, tortilla de chorizo… En cuanto sus ‘tuppers’ llegaron al plató y los colaboradores probaron sus recetas se deshicieron en halagos. «¿Quién te ha enseñado a hacer este gazpacho? ¡Está buenísimo!», le preguntaba Jorge Javier Vázquez. «Es una técnica que tienes muy perfeccionada», añadía.

«La tortilla de chorizo está de 10. La de cebolla un poco menos… hecha más mazacote», valoraba Kiko Matamoros. Aquella tarde, Belén no pudo reprimir las lágrimas: «Me emociono un poco», reconocía. Y es que nada hace más feliz a Belén que ver contentos a sus seres queridos. Además, es una mujer generosa y le gusta hacer sentir bien a los suyos. Qué mejor manera que hacerlo a través de un acto de amor tan personal como la cocina.

Belén Esteban impresionó a sus invitados con el menú de su boda

Otra de las veces que Belén lo daba todo para satisfacer a sus familiares y amigos tuvo lugar hace un año. El día de su boda con Miguel Marcos ofreció un banquete por todo lo alto que no dejó indiferente a nadie. Delicatessen como jamón serrano, huevos de codorniz con arroz, croquetas y canutillos de queso con bacalao formaban parte de los entrantes. “El aperitivo fue muy variado y todo estaba cuidado al detalle», revelaba entonces María Patiño.

Del menú nupcial, la ‘princesa del pueblo’ agasajaba a sus invitados con platos tan suculentos como salmorejo, dos tipos de sorbete (uno de piña y otro de mango) y, como plato principal, solomillo o sushi. El menú fue del gusto de todos, e incluso Jorge Javier Vázquez hablaba del despliegue gastronómico que había ofrecido Belén en día de su ‘sí, quiero’. «Ha habido salmorejo, sorbete de sabores, ostras (a rabiar), croquetas, mucho jamón, solomillo… ¡No ha faltado de nada!», relataba. En definitiva, se pusieron las botas. “Comimos y bebimos como cerdos”, aseguraba Patiño. Belén cumplía así uno de sus mayores deseos: compartir su felicidad con las personas de su entorno y, de paso, obsequiar a sus convidados con las más exquisitas delicias.

Han sido muchas las ocasiones con las que Belén ha mostrado su afecto a su círculo de amistades y a sus familiares a través de los sabores que más la inspiran. Por eso su libro de recetas guarda un vínculo tan especial con la memoria de sus emociones. Como oferta de lanzamiento, el libro + la revista SEMANA tienen un precio especial de solo 6,95 euros. Después podrás comprar el libro en los quioscos por 9,95 euros.