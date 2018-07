Política de Protección de datos de SEMANA, S.L.

1. ¿Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos?

El responsable de los tratamientos de datos referentes a los distintos procesos con respecto la gestión de personal es SEMANA, S.L. , con domicilio social en Avda de Burgos,16-D,6ºA 28036 Madrid Madrid (provincia de Madrid) y CIF B81542813 .

A efectos de nuestra política de protección de datos el teléfono de contacto es 915472300 y el correo electrónico de contacto es [email protected]

2. ¿Qué tipo de datos tenemos sobre su persona y cómo los hemos obtenido?

Las categorías de datos personales que SEMANA, S.L. trata sobre sus clientes y proveedores son:

* Datos de identificación

* Direcciones postales o electrónicas

* Información comercial

* Datos económicos y de transacciones

Todos los datos arriba mencionados los hemos obtenido o directamente de Usted mediante la presentación de una oferta comercial, propuesta contractual, etc. o mediante su empresa al facilitarnos los datos de identificación y demás información necesaria para llevar al cabo el objeto de la relación contractual entre las partes. Será una obligación suya o de su empresa facilitarnos los datos actualizados en caso de modificación.

3. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?

En SEMANA, S.L. tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar distintas actividades derivadas de procedimientos específicos realizados en materia de ventas, Servicio post venta,gestion de proveedores, Calidad de servicios, etc. De esta manera, utilizaremos sus datos para llevar al cabo algunas de las siguientes acciones:

a) Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto de nuestra página web o cualquier otro medio de contacto con nuestra empresa,

b) Facilitar tanto a los clientes potenciales como a nuestros clientes, ofertas de productos y servicios de su interés,

c) Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes y/o proveedores,

d) Llevar a cabo encuestas de satisfacción, estudios de mercado,etc con el fin de poder ofrecerle las ofertas más adecuadas y una calidad optimizada de servicio, etc.

e) Realización de concursos, promociones y eventos con el fin de gestionar y tramitar los mismos.

f) Suscripciones on line a nuestra revista y productos con el objeto de poder realizar las entregas solicitadas por usted.

En base a la información facilitada y para que SEMANA, S.L. pueda ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses y/o mejorar su experiencia de usuario le informamos que elaboraremos un “perfil comercial”. Se tomarán / No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

No vamos a elaborar perfiles comerciales en base de la información facilitada y en consecuencia tampoco tomaremos decisiones automatizadas sobre U den base de un perfil commercial.

4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes potenciales, clientes y proveedores que SEMANA, S.L. recopile mediante los distintos formularios de contacto y/o recogida de información se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado. Los datos propocionados por nuestros clientes y proveedores se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil entre las partes respetando en cualquier caso los plazos mínimos legales de conservación según la materia.

En cualquier caso SEMANA, S.L. guardará sus datos personales durante el período de tiempo que sea razonablemente necesario teniendo en cuenta nuestras necesidades de dar respuesta a cuestiones que se planteen o resolver problemas, realizar mejoras, activar nuevos servicios y cumplir los requisitos que exija la legislación aplicable. Esto significa que podemos conservar tus datos personales durante un período de tiempo razonable incluso después de que hayas dejado de usar nuestros productos o de que hayas dejado de usar esta página web. Después de este período, tus datos personales serán eliminados de todos los sistemas de SEMANA, S.L.

5. ¿Cuál es la base de legitimación para el tratamiento de sus datos?

Según tipo de tratamiento de datos le resumimos en continuación la base de legitimación de dicho tratamiento:

TRATAMIENTO BASE DE LEGITIMACIÓN

Gestión Contable: gestion de facturación con clientes y/o proveedores

Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes

Gestión fiscal: aplicación de retenciones, bonificaciones, etc.

Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes;Cumplimiento obligaciones legales

Gestión administrativa: gestión de logística, almacén, entregas al cliente, recepción de mercancias, etc.

Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes

Marketing: Acciones comerciales sobre nuestros productos o servicios dirigidas a nuestros clientes o aquellas personas que nos han solicitado información relativa en el pasado incluyendo la realización de encuestas de satisfacción a nuestros clientes.

Consentimiento libre e inequívoco del propio interesado (clientes potenciales), le hacemos constar que la retirada de este consentimiento en ningún caso puede consicionar la ejecución del contrato que hubiera entre las partes; Interes legìtimo de la compañía sobre la promoción y comercialización de productos o servicios similares a los obtenidos o solicitados por las personas interesadas en el pasado.

En cuanto, a la base de legitimación referenciada Usted se encuentra obligado a facilitar los datos personales, en el supuesto de que no facilite sus datos de carácter personal no se podrá ejecutar su contrato, cumplir las obligaciones legales o derivadas de los poderes públicos.

6. ¿Á que destinatarios se comunicarán sus datos?

SEMANA, S.L. nunca compartirá tus datos personales con ninguna empresa tercera que pretenda utilizarlos en sus acciones de marketing directo, excepto en el caso de que nos hayas autorizado expresamente a ello.

Le informamos que podemos facilitar tus datos personales a organismos de la Administración Pública y Autoridades competentes en aquellos casos que SEMANA, S.L. reciba un requerimiento legal por parte de dichas Autoridades o en los casos que actuando de buena fe, consideramos que tal acción es razonablemente necesaria para cumplir con un proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o demanda jurídica; o para proteger los derechos de SEMANA, S.L. o sus clientes y el público en general.

Le informamos que sus datos no van a ser cedidos o comunicados a terceros siendo SEMANA, S.L. la única responsable para su tratamiento y custodia.

SEMANA, S.L. puede proporcionar tus datos personales a terceras personas (Ej. proveedores de servicios de Internet que nos ayudan a administrar nuestra página web o llevar a cabo los servicios contratados, empresas de soporte y mantenimiento informático, empresas de logística, gestorías y asesoramiento fiscal y contable, etc.). En cualquier caso, estas terceras personas deben mantener, en todo momento, los mismos niveles de seguridad que SEMANA, S.L. en relación a tus datos personales y, cuando sea necesario, estarán vinculadas por compromisos legales a fin de guardar tus datos personales de forma privada y segura, y a fin de utilizar únicamente la información siguiendo instrucciones específicas de SEMANA, S.L..

SEMANA, S.L. contrata su actividad a través del Mailchimp, fuera del Espacio Económico Europeo, es decir en Estados que puede que ofrezcan un nivel de protección no equiparable al español, no obstante la contratación se realiza al amparo de DAC (Decisiones de garantía de un nivel de protección adecuado de la Comisión-Escudo de Privacidad)

7. ¿Cuáles son sus derechos como afectado o interesado?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si SEMANA, S.L. está tratando datos personales que le conciernan, o no.

En concreto, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos personales, asì como recibirlos en un formato común y lectura mecanizada si el tratamiento se efectua por medios electrónicos (derecho de portabilidad).

Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, o en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. SEMANA, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en aquellas excepciones establecidas en la normativa aplicable.

Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos otorgados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los mencionados derechos dirigiéndose por escrito a nosotros utilizando los datos de contacto que aparecen en el Apartado 1, ‘Responsable de tratamiento’ de la presente política de Protección de Datos y Privacidad de SEMANA, S.L., adjuntando copia de su DNI.

Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfación en el ejercicio de sus derechos.

Agencia Española de Protección de Datos.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

8. Protección de datos de los usuarios de la página web.

De conformidad con el vigente Reglamento (UE) 2016/679, SEMANA, S.L. informa que los datos de carácter personal de los Usuarios del sitio web se tratarán para la actividad del tratamiento indicado en cada formulario de recogida de datos de nuestra página web por parte de SEMANA, S.L. . Dicho tratamiento de sus datos estará amparado en su propio consentimiento. Al pulsar el botón “ENVIAR”, el Usuario consiente al tratamiento de sus datos por parte de SEMANA, S.L.

Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte SEMANA, S.L. no va a ceder sus datos a terceras personas.

Igualmente, se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos asì como disponer de otros derechos reconocidos en el presente documento y regulados en el Reglamento (UE) 2016/679 , notificándolo a SEMANA, S.L., Avda de Burgos,16-D,6ºA 28036 Madrid Madrid (provincia de Madrid) e-mail: [email protected].

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, SEMANA, S.L. se compromete a no enviar publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes la expresa autorización del destinatario. El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad marcando la casilla correspondiente.

9. Otra información de interés sobre nuestra política de privacidad

9.1 Medidas de Seguridad

SEMANA, S.L. adopta los niveles de seguridad requeridos por la normativa Europea y Española vigente en protección de datos teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento descritos, asì como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para sus derechos y libertades como persona.

9.2 Tratamiento de datos de menores

Para SEMANA, S.L. es de gran importancia proteger la privacidad de los menores , en su virtud, solo los datos de sus hijos menores en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para dar cumplimiento a ciertas obligaciones legales (por ejemplo, aplicación de retenciones sobre IRPF, etc.).

En cualquier caso, dicha recogida de datos se hará siempre con su expreso consentimiento como padres o tutores.

9.3 Modificaciones de nuestra Política de Protección de Datos y de Privacidad

Ocasionalmente, SEMANA, S.L. podrá realizar modificaciones y correcciones en este apartado de Política de Protección de Datos para Empleados. Por favor, verifique este apartado regularmente para consultar los cambios que puedan haber existido y de qué manera le pueden afectar.

9.4 ¿Porqué es necesario aceptar está Política de Protección de Datos y de Privacidad?

Este apartado de Política de Protección de Datos para Empleados le proporciona de un modo fácilmente accesible toda la información necesaria para que puedas conocer la tipología de datos que SEMANA, S.L. mantiene sobre sus clientes potenciales, clientes y/o proveedores, las finalidades perseguidas, los derechos que la normativa de protección de datos reconoce a Ud. como persona afectada y el modo de cómo ejercer dichos derechos. Por lo tanto, con el envío deliberado de sus datos personales mediante nuestros medios de contacto y/o con el inicio de la relación mercantil con nuestra empresa consideramos que reconoce y acepta el tratamiento de tus datos personales tal y como se describe en la presente política. Esta información personal solamente se usará para los fines para los cuales nos la has facilitado o determinadas normativas nacionales o regionales nos habilitan hacerlo.

En cualquier caso, debemos advertirle que una negativa por su parte para facilitarnos determinados datos solicitados podría obstaculizar el desarrollo de la relación contractual entre las partes con posibles consecuencias serias al momento de prestar las diversas prestaciones contempladas dentro del contrato mercantile celebrado con la parte contratante.

Si tienes cualquier pregunta en relación a este apartado de Política de Protección de Datos para los Clientes Potenciales,Clientes y Proveedores de SEMANA, S.L. , por favor, pongase en contacto con la empresa usando la dirección facilitada en la Apartado primero ‘Responsable de Tratamiento’ y estaremos encantados de atenderte y dar respuesta a las cuestiones adicionales que nos quieras plantear.

10. Legislación aplicable

Las presentes Condiciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la legislación española y europea en materia de protección de datos de carácter personal y de privacidad.