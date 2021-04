Se cumplen este 28 de abril 15 años desde que Belén Esteban se tuviera que despedir para siempre de su padre, Francisco, que falleció víctima de un cáncer.

«Es el hombre de mi vida», «Es la segunda persona que más quiero en el mundo». Así era cómo Belén Esteban definía lo que sentía por su padre, Francisco, quien falleció hace 15 años. Justo este martes 28 de abril a las 3 de la tarde se cumplen tres lustros del día más triste para la de San Blas, una fecha en la que tuvo que despedirse de alguien al que adoraba y al que echa profundamente de menos pase el tiempo que pase. Tanto es así que año tras año le dedica unas tiernas palabras con el único de objetivo de desahogarse y confesar lo que llora su ausencia. Una tradición que ha cumplido de nuevo a través de una storie en su perfil de Instagram: «Hoy hace 15 años que no estás con nosotros papá, pero siempre estás a nuestro lado. Te queremos mucho». Al igual que el pasado año que posteó una fotografía de su progenitor con un mensaje que emocionó a sus seguidores, siendo en el año 2006 cuando Francisco perdió su batalla contra el cáncer tras varios meses luchando con ahínco.

«Papá hoy 28 de abril hace catorce años que te fuiste. Cómo pasa el tiempo parece que fue ayer. Este día es el día más triste de mi vida, pero ¿sabes que papá? que me queda y quedarán los momentos que hemos vivido juntos, aunque sean recuerdos, te tengo muy presente en mi vida. TE QUIERO MUCHO», escribió la colaboradora de televisión en 2020. Para ella está muy presente, tanto que le recuerda todos los días de su vida y no duda en esconderlo. Él y su madre son los que siempre han aplaudido cada triunfo de su vida, siendo justo esta semana cuando su último proyecto empresarial ha hecho récord. A pesar de que hace tan solo una semana explicaba en SEMANA en exclusiva que salía a la venta ‘Sabores de la Esteban’, una línea de salmorejo y gazpacho con su nombre, ya ha colgado el cartel no hay existencias. Todo un éxito que además coincide con el momento en el que tuvo que decir adiós a su padre.

Su pérdida la dejó desolada y así lo reveló en su vuelta al trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ once días después de morir Francisco. «¿Ahora con quien voy a discutir?, ¿Quién va a ir por los churros por la mañana?», dijo Belén a la presentadora. Paco murió a los 67 años tras una larga enfermedad y disfrutó de su nieta solo seis años, tiempo más que suficiente para estar muy unidos. «Le tenemos muy presente y lo tendré siempre muy presente, sobre todo fue un gran padre y un gran abuelo», aseguró en uno de sus últimos aniversarios. Eso sí, hay una espinita que siempre tendrá clavada y esta no es otra que su padre no hubiera conocido a Miguel, el hombre por el que Belén bebe los vientos y que le hace tan feliz.