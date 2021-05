Belén Esteban se ha puesto en contra de ‘Sálvame’ y de la escaleta que tenían preparada para defender a su amiga Anabel Pantoja cuando se ha estado analizando las supuestas caras del novio de esta, Omar Sánchez.

Belén Esteban está pasando una semana complicada en ‘Sálvame’, pero no porque se estén tratando temas delicados que la implican, sino porque se está hablando de una de sus mejores amigas en el plató de su programa, Anabel Pantoja. La relación de colaboradora de televisión con su primo, Kiko Rivera, no pasa por el mejor momento, sobre todo después de la decisión del dj de dejar de seguir en redes a su prima.

Además, lleva ya más de un mes sin su pareja, Omar Sánchez, que está concursando en ‘Supervivientes’. Del surfero profesional se está hablando precisamente estos días, ya que muchos han hablado de que podría no ser como realmente está dejándose ver en el ‘reality’. Parece que podría tener otra cara que por el momento no ha mostrado de manera pública.

Esto ha enfadado mucho a Belén Esteban, que se ha puesto en contra de su propio programa, que parecía estar buscando los tres pies al gato en cuanto a poner la lupa a la personalidad de Omar Sánchez. Este miércoles ha acudido al plató del programa de Mediaset un amigo del surfero profesional que no ha parado de recibir preguntas sobre cómo es él en la realidad. Este amigo no ha parado de hablar bien del novio de Anabel.

Belén Esteban no quiere que se saquen las cosas de quicio con respecto a ciertos temas

Ante las preguntas insidiosas de los colaboradores, Belén Esteban no paraba de decir de manera irónica al amigo que dijera lo malo que era Omar Sánchez. Parece que la ‘princesa del pueblo’ no entiende que quieran buscar cosas que no hay. Tanto es así que ha dicho rotunda: «Omar ni es agresivo, ni conflictivo…», ha declarado. De esta forma, han dejado de seguir analizando las supuestas diferentes caras que tiene el canario.

Belén también defiende a Anabel Pantoja con la polémica con su primo

Belén Esteban también ha sacado las garras por la sevillana cuando esta ha pasado una de las peores tardes de su vida en su programa. Anabel Pantoja tuvo que ver cómo su primo llamaba a ‘Sálvame’ para explicar el motivo que le había llevado a dejar de seguir a la ‘influencer’ en Instagram. «Yo solo digo que Anabel haga lo que le dé la gana. Somos amigos de Anabel», empieza diciendo totalmente rota por su amiga. «Anabel se calla porque no quiere entrar en problemas con su primo. Kiko Rivera dice y aquí es palabra de Dios. Anabel Pantoja le ha escrito mil veces a su primo y Kiko Rivera no le ha contestado», dice rotunda para defender a su amiga.

Al músico ya no le interesa el contenido que pueda postear la influencer, ya que, según él, ni siquiera ha querido escucharle en la guerra que mantiene con su madre. El hijo de Isabel Pantoja no esconde su enfado y ya ha tomado su primera decisión tras distanciarse de ella. Un gesto que podría avivar todavía más su enfrentamiento públicamente. Este pasado martes se ha podido ver a una grúa llevándose la moto que su prima tenía en su casa, no sin antes haber firmado Kiko Rivera un documento con el que autorizaba ese traslado.