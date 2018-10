5 Firme en su decisión

“Parece que os pica. Uno hace obras de teatro y yo no digo nada, la otra hace otra cosa y yo no digo nada. Yo me alegró y vosotros ahora os deberíais alegrar por mí”, recriminaba Belén a algunos de los tertulianos de ‘Sálvame’, que hacían cierta sorna ante la posibilidad de ver a la ex de Jesulín en la pantalla grande.