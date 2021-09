Tras la muerte de doña Ana, Anabel Pantoja ha decidido seguir adelante con los planes de celebrar su boda en la isla canaria de La Graciosa . Así lo ha confirmado SEMANA en exclusiva. Su decisión no ha sido tomada a la ligera. Llevaba meses preparando este evento y, tras mucho reflexionar sobre ello, ha tomado la determinación de no poner freno a su esperado ‘sí, quiero’ en la playa. Una iniciativa que Belén Esteban aplaude de manera incondicional.

Prudente, y sin querer ahondar en los detalles de su charla con su compañera, la de Paracuellos ha confirmado que su amiga ha tenido serias dudas sobre qué hacer con la ceremonia que se celebrará el próximo sábado. Ella no ha querido posicionarse: “No voy a decir lo que he hablado, pero entiendo que se case… No te voy a poner mi ejemplo porque no sé qué haría, pero si te casas en Sevilla o Madrid…”. Para la ex de Jesulín, lo importante es que desea estar al lado de su compañera en el día más feliz de su vida: “Yo voy a estar acompañando a mi amiga”.