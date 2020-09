Ambas colaboradoras han cargado contra la hija de María Teresa Campos después de sus declaraciones sobre Rocío Carrasco y tras admitir que quiere volver a ‘Sálvame’.

Este miércoles, María Patiño y Belén Esteban han estallado contra Carmen Borrego, a la que han criticado con dureza. ¿El motivo de su enfado? Las últimas declaraciones que ha realizado sobre el distanciamiento entre Rocío Flores y su amiga Rocío Carrasco.

Esta semana, la hija de María Teresa Campos ha revelado que atraviesa un delicado momento personal. El dinero que gana por su colaboración semanal en ‘Viva la vida’ no es suficiente para vivir. Necesita un nuevo proyecto profesional que le devuelva la ilusión… y que, de paso, la ayude a aumentar sus ingresos. No le importaría en absoluto regresar a su antiguo puesto en ‘Sálvame’. En una entrevista con ‘Lecturas’ ha expresado también que le duelen las críticas que recibe de sus excompañeros de ‘Sálvame’ por defender públicamente a Rocío Carrasco, quien sufre en silencio por las disputas con su familia. También ha revelado que la hija de ‘la más grande’ no perdonará nunca a su hija: «Su hija pide un acercamiento, pero no va a recuperarla. Esto no tiene solución».

Belén carga contra Carmen Borrego: «¡Eres una cobarde!»

Las palabras de Carmen Borrego no han dejado indiferentes a sus compañeros de ‘Sálvame’. Especialmente a Belén Esteban y a María Patiño. Ambas consideran que ha vendido a su amiga Rocío Carrasco. La de Paracuellos del Jarama se ha mostrado especialmente indignada con ella. «No te entiendo. ¿Que no tienes dinero? ¡Trabaja!», le ha espetado en directo en ‘Sálvame’. «Entiendo que te sintieras mal en algún momento… Ahora te has ido a ‘Viva la vida’ ¿Y con lo que has dicho de ‘Sálvame’ quieres volver?».

La madrileña no entiende por qué Borrego habla de terceras personas: «Yo he vendido mi vida, he vendido mis situaciones, pero no he vendido la vida de los demás. ¿Y utilizas a Rocío Flores y a Rocío Carrasco? ¿Cada dos semanas vamos a tener un titular?».

Belén Esteban ha atacado con especial dureza a su excompañera. «¡Eres una cobarde! Hay que ser valiente, Carmen. Quiero verte valiente en ‘Viva la vida’. Considera que carmen Borrego debería hablar con la misma franqueza en el espacio donde trabaja los fines de semana. Así, se ha dirigido a Emma García para hacerle una petición: «Emma, el sábado pregúntale por qué en tu programa no habla de Rocío Carrasco y de Rocío Flores. ¡A ver si es valiente y habla!».

La colaboradora siempre ha defendido a Rocío Flores, por lo que no acepta que Borrego culpe a la joven del distanciamiento con su madre. «Que hable de Antonio David lo entiendo, pero que hable de la niña. ¿Tú sabes cómo está la niña?», se lamentaba.

María Patiño: «Me parece más digno pedir dinero que vender a una amiga»

Por su parte, María Patiño considera que es «indignante de la manera en la que habla». También cree que «Rocío Flores sale muy mal parada». Y ha añadido que no comparte la postura de Carmen Borrego al hacer declaraciones sobre Rociíto: «Me parece más digo pedir dinero a alguien que vender a una amiga».

«Yo quedo como la bruja mala de Blancanieves y al final soy tonta por entrar en las provocaciones de esta persona. Si la tengo delante se hace pipí y encima me da hasta pena. En el fondo me parece una pobre miserable. Lo has conseguido, Carmen. He entrado al trapo. ¡Que viva el aquellarre del que has hablado! ¡Lo de siempre!», añadía.