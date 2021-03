“¿Cuándo nos van a vacunar a los enfermos crónicos?», se ha quejado tras saber que las hermanas del rey Felipe VI se han vacunado contra el Covid-19.

Este miércoles, Belén Esteban ha mostrado su indignación ante las últimas noticias de las infantas Cristina y Elena. Aprovechando su visita a Emiratos Árabes el pasado mes de febrero para ver a su padre, Don Juan Carlos, las hijas del rey emérito aprovecharon para ponerse la vacuna contra el coronavirus. Una noticia que ha levantado ampollas en nuestro país, donde solo el 3% de la población ha sido vacunada.

Las hermanas del rey Felipe VI han confirmado este miércoles mediante un comunicado que se vacunaron contra la Covid-19 porque se lo ofrecieron en Abu Dabi para conseguir un pasaporte sanitario y facilitar así su viaje. «Ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración«, comienzan explicando en su escrito conjunto.

«Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido», finalizan.

Las palabras de las infantas han generado una gran polémica en España, dado que el calendario de vacunación establecido por las autoridades sanitarias aún no prevé la inmunización del grupo de edad al que ambas pertenecen. Su gesto ha provocado también el debate en ‘Sálvame’, donde la de Paracuellos del Jarama decía indignada: “¡Es alucinante, colega!”.

La colaboradora del programa no entiende cómo aún hay personas de riesgo en la cola para recibir la esperada vacuna. Así, lanzaba una pregunta: “¿Cuándo nos van a vacunar a los enfermos crónicos?». La madrileña, que padece diabetes, ha manifestado en otras ocasiones que está esperando, «como todos los españoles», que llegue su turno para su inyección. Pero a día de hoy sigue sin saber en qué fecha le van a administrar la vacuna. «Si me pueden decir una fecha… porque tengo a mi doctor en el ambulatorio, el doctor Ortiz, que me aguanta, y me dice que ellos no deciden, viene todo del ministerio de Sanidad”, se quejaba. Las duras palabras de Belén Esteban a Rosa Benito en su regreso a ‘Sálvame’

En el programa, Belén Esteban también tuvo tiempo de hablar, una vez más, sobre su distanciamiento con Rosa Benito. “Desde hace siete años no me hablo contigo, sabes cuál es el motivo, fue tu hija», explicaba, y sabes por qué fue todo, porque el día que demandaron a esta productora y a los directores, les di la razón, me puse del lado de ellos siempre”.

«Te fuiste por miedo»

“Te dije que no te fueras porque te fuiste por miedo”, añadía: “Eres bastante mayorcita pero no vuelvas a decir que he vendido hablando de ti porque eso es mentira. Yo no hago portada de amistad». Y concluía: «Rosa es más lista que el hambre».