La última hora sobre la muerte del padre de Anabel Pantoja se siguió en riguroso directo a través de las cámaras de ‘Sálvame’. No estuvo exenta de polémica con un altercado en el tanatorio y hasta un desmayo. Belén Esteban ha querido aclarar que la información que se dio a través del espacio de Telecinco no fue precisa. «Nuestro programa fue un poco injusto con ella», señalaba molesta después de haberse trasladado a Sevilla para acompañar a su amiga en este complicado momento.

Belén Esteban ha mostrado su malestar por los comentarios que vertieron distintos colaboradores durante el programa. «Me parece feo porque Anabel tendrá muchos fallos, pero como hija se ha portado fenomenal. A mí me duele mi amiga». También ha señalado que no se cree el desmayo en directo que protagonizó Magdalena, tía de Bernardo Pantoja. Además, ha desmentido ciertas informaciones que se han dado en las últimas horas. «Cuando Bernardo fallece Junco está en la habitación con Isabel Pantoja y la familia».

Las aclaraciones de Belén Esteban

La de Paracuellas ha negado que se le hayan hecho distintos feos a Junco, la mujer de Bernardo Pantoja. «Me hubiera gustado que hubieseis visto a Anabel con Junco. También me ha gustado que Anabel haya dicho a su madre que estuviera ahí. Hemos sido un poco injustos con ella». La colaboradora ha podido estar en el funeral y conocer personalmente a la japonesa. «Me ha parecido una señora maravillosa. Aunque también creo que la gente que rodea a Junco es la que informa a personas que trabajan en Sálvame. No es verdad que echasen a Junco de la habitación. Conmigo Junco ha sido super cariñosa. Yo he estado pendiente de ella. Yo les he dicho a las amigas de Junco que la cuiden y no malmetan».

Durante el funeral de Bernardo Pantoja, según ha contado Belén Esteban, Anabel se situó en el medio junto a su madre y Junco. «Ella sabe que la viuda es Junco. Yo he estado presente. Cuando le han dado las cenizas, Anabel nos ha echado a todo el mundo, incluido a su madre. Ha cogido a Junco y las dos solitas se han metido en la sala donde se velaba el cuerpo de Bernardo. Han estado como tres cuartos de hora las dos solitas. Yo creo que Anabel le ha dado el sitio a Junco. Me parece injusto que se digan cosas de Anabel. Yo sé lo de mi amiga. Lo que tengo que decir es que todo no tiene que ser malo. No es verdad. Yo a Junco también la quiero dar su lugar. Por supuesto que es la viuda, pero Anabel también es la hija».

Entre las cosas que han molestado a Belén Esteban, un comentario en tono crítico cuando se dijo que se iban a repartir las cenizas de Bernardo Pantoja en dos urnas destinadas a Junco y Anabel. «Me dolió y hasta eso se criticó». También ha defendido a capa y espada a su amiga y el papel que ha ejercido con su progenitor durante los últimos años. «Se le ha ido su padre y todo no tiene que ser malo. Creo que Anabel con su padre se ha portado muy bien -como una hija se debe de comportar con un padre-. Junco es su viuda, su mujer, y Merchi no ha ido como viuda, ha ido como madre de su hija.