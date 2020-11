La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido contar la buena relación que mantenía con Rosa Benito y ha dado el nombre de la persona que hizo que acabara la amistad entre ellas.

Rosa Benito ha vuelto al foco de la noticia. Aunque lleva ya tiempo siendo una de las colaboradoras más habituales en la sección de corazón en ‘Ya es mediodía’, la que fuera ganadora de una de las ediciones de ‘Supervivientes’ mantenía su vida personal en un discreto segundo plano. Sin embargo, unas palabras de Antonio David Flores en el plató de ‘Sálvame’ sobre su hija, Rosario Mohedano, han hecho que ella y su familia vuelvan a la actualidad.

Pues bien, a raíz de la defensa que ha hecho Rosa Benito de su hija, Belén Esteban ha querido contar algo sobre la relación que mantiene ahora con ella. Desde hace un tiempo no mantienen el contacto y la ‘princesa del pueblo’ ha querido contar ahora cuál es el motivo que les llevó a no volver a hablar.

«En la reunión que hacen de ‘Ya es mediodía’, yo a Rosa siempre la he defendido, a ella le iban a poner un corte mío en el que aparecía yo defendiéndola. Ella dijo que no quería tener problemas con su hija que no se lo pusieran. Te lo digo yo. Rosario dijo que yo me reía del mal de su madre», empezaba diciendo ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Belén ha querido dejar clara la relación que ha mantenido con ella durante mucho tiempo: «Yo he querido a Rosa muchísimo. Y ella a mí, pero ¿quién es su hija para decir eso? Yo la llamé y ella me dijo que eso no era así. Luego me la encontré y conmigo súper cariñosa. Entiendo que esté al lado de su hija, pero yo le diría a mi hija que por qué dice eso. Yo nunca y Rosa lo pasó muy mal y yo estuve a su lado, pero ya no nos hablamos por su hija, diga lo que diga», dice contundente sobre el final de su relación de amistad.

Belén Esteban achaca a Rosario Mohedano la mala relación con Rosa

Rosario Mohedano parece ser, según Belén Esteban, el motivo de que su relación con Rosa Benito se acabara. «Ella no quería que su madre estuviera aquí. Yo le dije que no se fuera de su trabajo. Entiendo que ella estuviera al lado de su hija. Desde ahí se empezó a romper la relación. Por mi parte, ella hizo un comentario de broma, pero no creo que lo dijera de verdad», comenta. El comentario que hizo Rosa fue sobre la decisión de que el programa pusiera una alfombra roja a Belén y no a ella. Jorge Javier Vázquez le ha hecho saber que ese comentario no lo hizo con mala intención.

A raíz de las palabras de Rosa Benito en ‘Ya es mediodía’ en relación a que dejaran tranquila a su hija, Belén Esteban se ha mostrado muy enfadada. Y es que la colaboradora de ‘Sálvame’ no entiendo por qué ahora Rosario Mohedano no quiere salir en televisión: «¿Qué pasa que somos aquí famosos por épocas?», se pregunta.

Antonio David aseguró que Ortega Cano no se le ha insinuado durante un viaje a New York, pero dejaba ver que podría ser verdad que no habría tenido un affaire con la prima de su exmujer Rosario Mohedano antes de casarse con Olga porque él no había querido. Dos titulares que le llevaron a ganar 5.000€ en el concurso y a enfadar mucho a una parte de los Mohedano. A Rosa Benito le han tocado a su persona favorita y a la que más quiere, por lo que cuando ha tenido la oportunidad, no ha dudado en mandar un mensajito a Antonio David Flores: «A mi lo de mi hija me parece muy sucio. Creo que Rosario lleva un tiempo apartada y luchando por lo que ama, que es la música». Rosa Benito sacaba las garras por su hija