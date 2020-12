Belén Esteban nos cuenta, en exclusiva, todos los detalles y secretos sobre su nueva colección de joyas, la cual acaba de ver la luz.

Tras la entrevista exclusiva de Belén Esteban en nuestra revista en la que nos adelanta la aventura empresarial que ha comenzado, hemos charlado con ella. La colaboradora de televisión acaba de lanzar una colección de joyas con su propio nombre que promete ser un éxito, toda una sorpresa que da un giro a su línea de negocio. Collares, pendientes, anillos y pulseras de diseño con un estilo muy definido son solo algunas de las piezas que aparecen en la página web y todas ellas tienen el sello de Belén. Para conocer todos los secretos de este proyecto, desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con la protagonista y tremendamente ilusionada nos ha desvelado todos los detalles de estas joyas que, a buen seguro, alcanzarán las ventas esperadas.

Justo nueve meses después de que viera la luz su colección de velas, Belén vuelve a embarcarse en una idea en la que cree ciegamente. Desde este medio le preguntamos sobre el papel que ha tenido en el diseño de cada una de las piezas que están a la venta en la página web y con una alegría que se contagia a través del teléfono, Belén Esteban nos revela cómo surgió esta colección dirigida a una mujer valiente y luchadora. «Estoy muy ilusionada. Me lo ofrecieron, me dijeron de hacer una colección de joyas y yo acepté sin dudarlo», dice. Está feliz y, aunque lleva un ritmo frenético, nos atiende para contarnos todos los entresijos. «Hice una selección de todo lo que me enseñaron y me quedé con lo que más me gustaba. Por ejemplo, les dije que me encantaban las piedrecitas y las incluyeron. He aportado varias ideas», añade la colaboradora.

Belén está muy contenta con el resultado, tanto que ya luce algunas de las joyas tanto en su día a día como en el plató de ‘Sálvame’. «Hoy por ejemplo llevo una moneda que se puede personalizar. Por un lado, me han grabado mi nombre y, por el otro, el de mi hija y el de Miguel«, explica. Eso sí, hay algo que tuvo claro desde el principio y es que es consciente debían cumplir un requisito ineludible: «Tenía claro algo y es que fueran económicas para que fueran asequibles para todo el mundo». A pesar de que son de primera calidad, tienen acabado en oro de 18 kilates y muy originales, lo cierto es que el precio de venta los convierte en todavía más llamativas. Desde los 25 euros hasta los 120 euros cualquier cliente que estén interesado en estas joyas puede adquirirlas a través de su página, tal y como reza en su web y su Instagram @belen_esteban_coleccion.

Ella asegura sentirse identificada con estas joyas, por lo que revela a SEMANA que tanto en plató como en sus redes sociales las promocionará. Un gesto que también ha llevado a cabo con las joyas de sus compañeras de programa como Anabel Pantoja y Raquel Bollo, por lo que no sería de extrañar que algunas de ellas las luzcan en sus perfiles de Instagram.