Han pasado siete años desde la participación de Belén Esteban en ‘GH Vip’, pero algunos recuerdos amargos de aquella aventura televisiva siguen muy presentes en su memoria. Durante el último polígrafo con Kiko Matamoros en el ‘Deluxe’ ha confesado que existe algo que aún le sigue doliendo, también ha revelado uno de aquellos comentarios que afectó mucho a un pilar de su vida: su madre.

«¿Has perdonado a Kiko por el daño que te hizo a ti y a tu familia durante tu paso por ‘GH VIP?», era la pregunta que le formulaba Conchita. La respuesta de la colaboradora en un primer momento era afirmativa, sin embargo el polígrafo indicaba que estaba mintiendo. «No lo voy a olvidar ahora ni nunca», se sinceraba en el plató junto a sus compañeros. «Me dolieron muchísimas frases, pero a mí madre le dolió una». No le gustó que Kiko Matamoros se refiriese a ella como «el esperpento». Tampoco que dijo cosas tales como que debía ir a trabajar a una televisión local. «Hubo muchas cosas más. Vosotros sabéis lo que dijisteis», añadía.

El polígrafo de Belén Esteban y Kiko Matamoros

Kiko Matamoros negó durante el polígrafo que estuviera intentando vengarse de Belén Esteban porque había sido crítica con él durante su participación en ‘Supervivientes’. A pesar de ello, Conchita señaló que estaba mintiendo. El enfado del colaborador no se hizo esperar y dijo que ella no había sido tan crítica porque estaba de baja. Entre las distintas confesiones de este nuevo cara a cara, Kiko Matamoros también dijo que su compañera siempre contaba lo mismo sobre su vida y que ya cansaba. Asimismo hizo alusión a la decisión de la de Paracuellos de no hablar de los distintos miembros de la familia, entre ellos, su marido Miguel Marcos.

Un tema que Belén Esteban cogió por los cuernos y se pronunció con mucha sinceridad. «Yo es verdad que salí por una relación que tuve», afirmaba sin pronunciar el nombre del padre de su hija, Jesús Janeiro. «Es verdad que he hablado mucho y es algo que voy a reconocer toda mi vida». Recordaba el motivo principal que la llevó a mantener ciertos aspectos de su vida en un discreto segundo plano. No es otro que su única hija Andrea Janeiro. «Llegó un momento en que lo más importante de mi vida y ante esa no hay nadie».

Durante esta última intervención, la de Paracuellos ha subrayado que lleva un largo periodo volando sola. «Me ha costado mucho tiempo, pero ahora tengo mi nombre propio que es Belén Esteban y valgo mucho por mí». Y es que no solo se ha convertido en un rostro imprescindible de Mediaset, también se aventuraba recientemente como empresaria de una firma de alimentación, ‘Sabores de la Esteban’.