Por fin ha llegado el momento para el que Carlota Corredera ha trabajado durante tanto tiempo y tesón, la presentación de su nuevo libro, ‘Hablemos de nosotras’. Una cita que ha tenido lugar en Madrid y hasta la que se han acercado multitud de amigos y rostros conocidos como Tania Llasera, Cristina Cifuentes, Kiko Matamoros, Verdeliss, Anabel Pantoja, María Patiño o Belén Esteban.

 

Ha sido precisamente la de San Blas quien durante su conversación con los medios ha desvelado lo que no se ha visto del que seguro se convierte en un éxito de ventas. Para poder escribir este libro, Carlota ha tenido que hacer grandes sacrificios puesto que no se ha podido dedicar por entero a él, ya que ha seguido con su trabajo en ‘Sálvame’ y dedicando mucho tiempo a su familia.

Carlota Corredera ha presentado su nuevo libro, ‘Hablemos de nosotras’

«Ha estado muy agobiada porque es muy responsable y había momentos en los que con el trabajo, su casa, su niña y todo…», ha contado Belén Esteban, dejando a su amiga muy bien. Durante su discurso lo cierto es que la gallega estaba un tanto nerviosa, «pero muy bien», según Belén, quien sin embargo no pudo escucharla porque estaba trabajando.

«Estaba nerviosa porque lo vive todo mucho y estoy muy contenta», continuó. Si bien se trata un libro dedicado a grandes mujeres, lo cierto es que Belén no es una de sus protagonistas. ¿El motivo? «A mí no me ha propuesto entrevistarme porque sabe toda mi vida y pocas preguntas me puede hacer. Conmigo sería otro libro».

 

Carlota Corredera era la protagonista, pero Belén no solo charló de ella. Mila Ximénez es su otra compañera que está dando mucho de qué hablar y, aun así, la de ‘Sálvame’, prefiere no hablar sobre ella. «¿Tú ves Sálvame? ¿Crees que después de 4 horas yo quiero seguir hablando del mismo tema, cariño? Yo he venido a apoyar a Carlota y nada, estoy encantada».

Todavía quedan unas semanas para dar la bienvenida al 2020, pero Belén Esteban ya sabe qué le va a pedir al nuevo año. «Mi deseo es quedarme como estoy y si puede que venga el bebé pues encantada de la vida. Me encantaría volver a ser madre. Ojalá sea así».