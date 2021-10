Begoña Vargas habla de su ruptura de Óscar Casas: los motivos, su historia de amor y su futuro

Óscar Casas y Begoña Vargas han estado más de dos años bailando su amor en las redes sociales, presumiendo de lozanía y buena estrella en el trabajo, pero especialmente también en lo personal. Sin embargo, él a los 23 y ella a los 21 han descubierto ahora que lo bueno no dura para siempre y su romance ha llegado a su final de manera estrepitosa, aunque parece que el cariño y el respeto ha perdurado y no están dispuestos a dejar que las diferencias que separaron sus caminos den el salto a los medios de comunicación para convertirse en motivo de debate. Aunque hayan pregonado a los cuatro vientos que estaban enamorados, más discretos se han mostrado a la hora de informar sobre su ruptura y es que en sus redes sociales no hay pistas del fin de su relación e incluso aún se siguen, demostrando con ello que aunque el amor ya no les una, siempre formarán parte el uno de la vida del otro.

Ahora, Begoña Vargas ha tenido oportunidad de hablar por primera vez sobre su ruptura de Óscar Casas y no la ha desaprovechado. La joven actriz reconoce que este fin de su relación forma parte de “la vida” y aduce los motivos de su separación a que “somos jóvenes”. Pese a que han entendido que, tras más de dos años de amor, lo suyo no fluía como debía y había diferencias que hacían de su rutina algo complicado, Begoña no está dispuesta a hablar mal de su ahora expareja y sigue defendiendo lo mucho que le quiere, lo bonita que ha sido su historia y que le desea todo lo mejor en el futuro, ahora lejos de ella. Vea el vídeo en el que Begoña Vargas habla de su ruptura de Óscar Casas y cómo espera que le trate la vida.

Se desconocen a ciencia cierta cuáles han sido exactamente los motivos que han propiciado el final de su historia de amor. Cuando no hay certeza, dan lugar a los rumores y estos sitúan el principio de su final en Cantabria, cuando este verano Óscar Casas se marchó de vacaciones con un nutrido grupo de amigos. Allí se dice que el actor se lo pasó muy bien, que no se privó de nada y supo sacarle todo el jugo al verano, pero quizá no cuidó como se esperaba de su chica que, cabreada, decidió romper con su vínculo y comenzar una andadura en solitario. Al menos eso es lo que se cuenta desde su círculo más próximo, pero ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, tan solo para confirmar que ahora andan solos, que están de nuevo solteros y que respetan al otro por el amor que un día atesoraron.