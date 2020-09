La cantante y compositora, madre de un hijo de cinco años, habla con SEMANA para hablarnos de su vida, su nuevo tema y como ha pasado los últimos meses

Es una de las artistas más completas de nuestro país. y tras siete meses sin pisar España, por la complicada situación que hemos estado viviendo, Beatriz Luengo (37) ha vuelto para promocionar su último sencillo junto a Alejandro Sanz (51). La ganadora de un Grammy Americano posa para SEMANA mientras nos habla de su vida y de su trabajo, incluyendo Un paso adelante, la serie que la lanzó al estrellato. Ahora han pasado los años, la artista ha evolucionado, ha escrito un libro, está felizmente casada con Yotuel Romero (43), tiene un hijo y compone para artistas de la talla de Ricky Martin.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

Yo en general soy bastante positiva. No es que no vea las cosas malas pero, como buena dramática que soy, intento no ver noticias que me afecten. No tengo sentimientos intermedios.

¿En casa cómo os habéis organizado?

Yotuel es el que cocina, porque lo hace genial. Lo deberían de llamar de Masterchef porque ganaría. Está acostumbrado a hacer con dos latas el rissotto de su vida. Es su parte mágica, porque ha vivido una realidad en Cuba y valora todo un montón.

¿Y tú?

En estos meses, por ejemplo, me ha dado por ver tutoriales de maquillaje por Youtube y me he pintado como una puerta todos los días… Mi hijo se parte de risa conmigo.

Tienes un niño pequeño, D’Angelo ¿qué tal ha sido la convivencia ?He disfrutado de lo lindo haciendo manualidades con él. Mi marido me dice que no sabe quién es más niño de los dos. Para los niños es muy importante ayudarles a desarrollar la parte creativa, porque si te pones a pensar, todo es creatividad. Yotuel me explica que gracias a eso, por ejemplo cuando era pequeño en Cuba podían disfrutar más de la comida, a pesar la escasez de alimentos. La creatividad para mí lo es todo, quiero que mi hijo lo sea, que se dedique a lo que quiera, pero que no pierda eso.

¿A qué niveles te ha afectado la crisis?

Iba a sacar un sencillo con Omar Montes y también con otro artista de Puerto Rico en abril, para luego hacer la gira por España, que era lo que realmente más me apetecía, y de repente vino el coronavirus y tuvimos que cancelar todo. Para mí fue muy fuerte, porque tenía tantas ganas de hacer la gira… Me lo debía a mí, pero se lo debía a mi público y también a mi equipo. Me dio un bajón, pero enseguida busqué alternativas y pensé cómo salir creativamente hacía adelante de todo esto.

Al menos regresas a España para trabajar y reencontrarte con tu familia después de siete meses.

Ahora tengo tres conciertos seguidos en Canarias y le he pedido a algunos familiares que me acompañen para cuando termine de trabajar, y así poder estar unos días en compañía de ellos. Siempre respetando las normas de seguridad y el aforo que nos permitan, claro. Es la primera vez que junto a mi madre con sus hermanos y estoy muy emocionada.

Te noto feliz de poder viajar a las islas.

Tengo una cosa muy especial con Canarias. Las primeras vacaciones oficiales de mi vida, porque antes siempre veraneábamos en Alicante, fueron ahí. Nos tocó un concurso de El Corte Inglés y nos regalaron el hotel y los billetes de avión. Fueron las vacaciones que recuerdo con más emoción. Estuvimos en un hotel cuatro estrellas y yo pensaba: «¡Jopé, ser rico es lo más!».

En Canarias se oficializó tu relación con Yotuel.

Empezamos como novios ahí. Supuestamente él estaba de concierto en Suiza y yo tenía una firma de discos y sin decirme nada apareció por sorpresa. Llevábamos apenas una semana juntos, estábamos aún en esa etapa de medio flirteo y fue en ese entorno cuando surgió el flechazo real. Cada vez que visitamos la isla, Yotuel me dice: «Aquí fue donde te enamoraste de mí».

Conociste a tu marido en la serie que te vio nacer como artista. ¿Qué recuerdos guardas de Un paso adelante?

Amo la serie, no puedo decir más que cosas maravillosas de esa época. UPA era un equipo muy grande, con mucha sensibilidad, fue una etapa muy bonita y la recuerdo con muchísimo cariño.