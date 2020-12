La cantante y compositora acaba de anunciar que está esperando a su segundo hijo, fruto de su relación con Yotuel Romero, con el que ya tiene un hijo en común.

Beatriz Luengo va a despedir el 2020 con una gran noticia. Y es que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Yotuel Romero. Forman una de las parejas más consolidadas de nuestro país y ahora la cantante y compositora comparte la mejor de las noticias. Esperan su segundo hijo, una niña a la que llamarán Zoe.

«¡¡Estamos felices de anunciar que estamos esperarlo un bebé!! Que será una niña de nombre Zoe 🌺 Hoy cumplo 5 meses de embarazo, es por eso que decidimos anunciarlo. Me siento feliz de contároslo porque muchos fuisteis testigos y cómplices de nuestra relación desde el principio a través de la pantalla y habéis visto como crecía nuestra familia poco a poco. Gracias todos por el cariño qué nos dais ❤️», escribía emocionada Beatriz en su Instagram.

Esta noticia la ha compartido junto a una instantánea de lo más bonita. En ella aparece Beatriz Luengo junto a Yotuel, que le agarra la cara a su mujer mientras la mira. Beatriz, por su parte, aparece con los ojos cerrados, sonriendo y tocando su barriga ya incipiente con su mano izquierda.

Beatriz Luengo no ha parado de recibir mensajes de felicitaciones. Han sido muchos los que han querido felicitarle por la gran noticia, entre ellos, rostros conocidos: «Felicidades guapos 😘😘», le escribía Alejandro Sanz, «❤️❤️❤️❤️», le dedicaba Georgina Rodríguez, «Enhorabuena familia 💙💙💙😍», le dedicaba Sara Sálamo, «Felicidades mi reina 💜 Otra mujer maravillosa para este mundo!!!! 😘😘», le escribía la cantante Nia Correia, «Ohhh❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», declaraba Rossy de Palma, «BRAVOOOO 👏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Les envío todo mi cariño. Qué bendición familia», decía Carlos Baute.

Es una de las artistas más completas de nuestro país, y tras siete meses sin pisar España, por la complicada situación que hemos estado viviendo, Beatriz Luengo volvía para promocionar su último sencillo junto a Alejandro Sanz. La ganadora de un Grammy Americano posaba para SEMANA mientras nos hablaba de su vida y de su trabajo, incluyendo ‘Un paso adelante’, la serie que la lanzó al estrellato.

Beatriz y Yotuel ya tienen un hijo llamado D’Angelo. En SEMANA recordaba los meses que han pasado juntos durante el confinamiento: «He disfrutado de lo lindo haciendo manualidades con él. Mi marido me dice que no sabe quién es más niño de los dos. Para los niños es muy importante ayudarles a desarrollar la parte creativa, porque si te pones a pensar, todo es creatividad. Yotuel me explica que gracias a eso, por ejemplo cuando era pequeño en Cuba podían disfrutar más de la comida, a pesar la escasez de alimentos. La creatividad para mí lo es todo, quiero que mi hijo lo sea, que se dedique a lo que quiera, pero que no pierda eso», decía para SEMANA.