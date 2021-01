Ha salido a la luz la relación sentimental que existe entre Beatriz Fanjul, futura presidenta de Nuevas Generaciones del PP, y Posada de Maravillas, ex de Gloria Camila.

Varias han sido las ocasiones en las que se ha buscado novio a Beatriz Fanjul, la próxima presidenta de las Nuevas Generaciones del PP. A pesar de que hubo quien aseguró que le unía algo más que una estrecha amistad con Martínez Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, lo cierto es que su vida sentimental iba por otros derroteros. En concreto, por un torero que para la crónica social no es ni mucho menos un desconocido. La política ha encontrado el amor justo en el momento en el que su carrera ha dado un boom y es que la joven a sus 29 años se encuentra en su mejor etapa profesional. El afortunado no es otro que Juan Luis Ambel Barranco, más conocido como Posada de Maravillas, y quien estuvo en el pasado relacionado con Gloria Camila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bea Fanjul 🌴 (@bea_fanjul)

Después de que Beatriz Fanjul haya sido vista buscando piso junto a su chico, se confirmó esta incipiente relación. Ella, por su parte, no se ha escondido y ha confirmado la información de ‘Vozpopuli’, dejando claro que se encuentra en un excelente momento. Eso sí, las cosas no van tan rápido como parece, ya que ha aclarado que la casa es para ella y no para la pareja. «Es verdad, no me tengo que esconder. Tengo 29 años, estoy soltera y no tengo por qué mentir si mañana igual me ven con él por la calle de la mano», ha comenzado diciendo. Niega que se vayan a vivir juntos y explica que su idea es vivir sola, pasos que evidencian que ninguno de los dos quiere correr, sino ir poco a poco.

Este joven diestro tiene 26 años y adquirió repercusión en la prensa rosa cuando se le relacionó con Gloria Camila. Entonces, todas las miradas se pusieron en él, pues rompía todos los cánones de su profesión. No le gusta la caza, es amante de músicos como Justin Bieber o Michael Jackson y, además, defendía a ultranza los derechos del colectivo homosexual. Con un físico envidiable y con un futuro más que prometedor por delante, el joven se ha cerrado su cuenta de Instagram en los últimos días. Motivos más que suficientes para haber enamorado a esta política del Partido Popular que ha pasado de ser soltera de oro a convertirse en pareja de un exitoso torero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bea Fanjul 🌴 (@bea_fanjul)

A pesar de que en el pasado Posada de Maravillas no habló sobre su vida sentimental, su posible relación con Gloria Camila le convirtió en uno de los hombres más buscados. Por aquella época ella había roto con Kiko Jiménez, una ruptura muy sonada por la que estuvo en boca de todos. Si bien su postura fue la de no dar bombo sobre esta faceta personal, parece que de nuevo adopta el mismo rol. Centrado en su trabajo y proyectos como torero, nadie duda que él y Beatriz Fanjul están muy ilusionados y con muchas ganas de que su historia de amor salga adelante.