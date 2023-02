Un nuevo programa ha aterrizado en La 1 de RTVE. 'Vamos a llevarnos bien', presentado por Ana Morgade, en el que los colaboradores tendrán que esforzarse en un divertidísimo combate por arrancar aplausos y risas entre el público. Pero además de risas y buen humor, también ha habido tiempo para hablar de la actualidad, de la crónica social y de corazón. Y es que una de sus primeras invitadas ha sido Bárbara Rey, quien está de rabiosa actualidad después de hablar largo y tendido sobre su relación con el emérito, Don Juan Carlos. Ahora ha vuelto a pronunciarse sobre este tema en una agradable charla a lo Telma y Louise entre ella y Bibiana Fernández.

Una de las primeras preguntas que le ha hecho la exvedette es si ha viajado en Abu Dabi, ciudad actual en la que reside Don Juan Carlos. No ha hecho falta mencionar el nombre del emérito para saber por donde iba Bibiana Fernández. Muy seria, Bárbara Rey respondía lo siguiente: "Hombre, es un país maravilloso. Yo no he estado pero por lo que cuentan", dice riéndose. Una sonrisa de la que se ha dado cuenta Bibiana que ha asegurado que "esa sonrisa dice muchísimo" y le ha preguntado si le gustaría volar hasta allí. "¿Estar? Pues no me lo he planteado, pero lo mismo a partir de ahora me lo planteo pero es que iba a ser muy escandaloso. Iban a decir y esta a qué va allí. Aunque cada uno que piense lo que quiera. Claro", ha dicho al respecto.

Durante su entrevista de quién también se ha pronunciado ha sido de Corinna Larsen, la que fuera también amante del emérito y que durante el pasado año también destapó muchos detalles de su idilio con él. "Pues mira, es una persona que yo la encuentro muy anodina. No me interesa lo más mínimo. Creo que es una persona totalmente fría y distante. A mí no me gustan las personas así", comentaba. Tras las duras palabras de Bárbara Rey, Bibiana Fernández también ha querido dar su opinión: "Y calculadora y con mal gusto porque quizá ha dicho cosas que no han sido necesarias". "Exactamente, es lo que yo te he dicho", le respondía Bárbara.

Sin querer entrar en más detalles sobre el emérito o Corinna Larsen, era el turno de hablar de la relación de Bárbara con las mujeres: "De todas tus relaciones, tienes una que es amiga común y es Chelo García Cortés", comenzaba anunciando Bibiana Fernández. "Claro, es mi amiga del alma", le respondía. "Además de Chelo, ¿ha habido alguna otra mujer en tu vida?", preguntaba. "No, yo se lo he dicho a Chelo pero yo no siento ningún tipo de atracción por una mujer. No me gustan las mujeres en ese sentido. Yo sabía que no me gustaban las mujeres porque yo ya había hecho la película con Rocío", responde al respecto.

Para terminar la charla, además de las mujeres también ha habido turno para hablar de los hombres: "Tú le pones ranking a los amantes o a los maridos o a los hombres de tu vida", comenzaba diciendo Bibiana. "Para mí el importante ha sido mi marido y eso que yo en el matrimonio he sufrido mucho. Después de Ángel, yo tuve esa relación tan importante que yo pensaba que iba a ir a más con Frank Francés pero por cosas que después vi, vi que no. No salgo de Málaga para meterme en Malagón", ha sentenciado al respecto.