Este martes, Sofía Cristo se abrió en canal al desvelar que sufrió abusos sexuales a los cinco años. Su madre, Bárbara Rey, no sabía nada y se enteró en aquel momento

No han sido horas fáciles para Bárbara Rey. Este martes, su hija, Sofía Cristo, confesó en ‘Secret Story‘ un episodio fatídico de su vida y que casi nadie conocida. Ni su madre. La Dj. sufrió abusos sexuales cuando tan solo tenía cinco años. Un desgarrador testimonio que dejó a todos los tele espectadores sin palabras y a una madre completamente roto. La de Totana se enteró en el mismo plató del programa de lo que le ocurrió a su hija cuando todavía era menor. Rota en llanto, no daba crédito a lo que estaba escuchando y se culpó por todo lo que le había ocurrido a la artista en los años de su infancia. Algo que Carlos Sobera no le permitió. Una vez finalizado el programa y tras pasar la noche en Madrid, ha viajado a Marbella para acudir a una revisión médica tras pasar el coronavirus.

La que fuera vedette tiene que acudir a una revisión médica tras el coronavirus

Bárbara Rey ha cogido un AVE desde Madrid hasta Málaga para marcharse a casa. La que fuera vedette necesita unos días para recuperarse y retomar las riendas de su vida después del duro relato de su vida. Completamente destrozada, Bárbara ha compartido con algunos de nosotros cómo ha sido este largo viaje, que le ha servido para reflexionar y tranquilizarse tras la dura noche que vivió este martes. «Voy en el tren. Estoy volviendo para Marbella. El hecho de quedarme en Madrid no puede solucionar nada. Además tengo mañana revisión médica por las secuelas del covid, que me tienen que hacer un chequeo para ver como estoy«, comienza explicando.

La exvedette ha hablado de algunas secuelas que todavía le siguen afectando a pesar de haber transcurrido varios meses de su positivo: «Me he cortado el pelo porque con el covid se me ha caído la mitad del pelo y se me sigue cayendo. Y bueno, me tengo que sanear y procurar eso«, ha explicado. Bárbara Rey se le veía afectada tras la noche tan dura que vivió en el plató de Mediaset: «Y nada chicos, ¿qué os voy a decir? Anoche lo pasé muy mal. Lo estoy pasando muy muy mal. Gracias por vuestro apoyo y vuestros mensajes«, ha dicho entre lágrimas.

La noche más dura de Bárbara Rey y Sofía Cristo en ‘Secret Story’

Este martes no fue una noche fácil para madre e hija, ya que volvieron a recordar los complicados años que vivieron durante los años de matrimonio de Bárbara y Ángel Cristo. Hablaron de los supuestos maltratos que este le propició a su madre, de lo duro que fue para Sofía vivir durante todos esos años, de los problemas de adicción que sufrieron padre e hija e incluso del día en el que la Dj sufrió un abuso sexual cuando tenía tan solo cinco años.