Bárbara Rey se ha sentado en el plató de ‘Mi casa es la tuya‘ para hacer un repaso sobre su extensa trayectoria personal y profesional. Musa del destape en los años 70 y 80, la que fuera vedette, actriz y ha recordado sus orígenes humildes en la localidad murciana de Totana. Su madre trabajaba haciendo tareas de limpieza. Su padre se ganaba la vida en un molino y arreglando trastos. También ha hablado de su salto a la fama tras mudarse a Madrid, donde conoció a Ángel Cristo, padre de sus dos hijos, Ángel y Sofía.

Se conocieron en el Lido. Tras años triunfando en el cine del destape y como vedette, era una actriz de éxito en España hacía el espectáculo ‘Una noche Bárbara’. Él era una estrella del mundo del circo. «Se había quedado viudo y estaba vestido íntegramente de negro2, ha recordado la artista. «La cara la tenía muy guapa… Iba a hacer una gala para Unicef», continuaba. «Terminándonos casándonos».

«Tenía mal carácter desde el principio, pero lo conocí bebiendo»

Con Cristo sufrió «malos tratos desde el principio». Maltrato «físico y psicológico». Sin perder el sentido del humor a lo largo de su relato, insistía: «Muy malos tratos». La actriz no ha querido profundizar en los episodios más duros que vivió a su lado, pero sí ha admitido: «Tenía mal carácter desde el principio, peor ya lo conocí bebiendo. El problema se incrementó con la droga».

Su adicción a las drogas era tal que los restos de cocaína eran visibles tanto en la ropa como en los espacios donde habitaba el domador. «Mi madre tenía miedo que en el circo nos encontráramos restos de sustancias. A veces había restos en la caravana… Cuando vamos al circo sabíamos que los polvos blancos eso es droga», ha relatado su hija Sofía, también invitada al programa, y entrevistada por Claudia Osborne.

«Él incluso se la daba (la droga). Le daba droga a su hija porque decía que era mejor que la que ella podía encontrar. Nunca le dijeron: pero qué dices. Le estaba dando droga a una chica con 15 años», ha narrado Rey.

Bábara Rey ha contado que se enteró de los problemas de su hija con las drogas muy tarde. «Yo me enteré cuando mi hija se ingresó, con veintitantos años». Sofía, por su parte, ha recordado que le confesço a su madre lo que sucedía el día que no se «reconocía a sí misma».

Ángel Cristo le exigió que dejara de trabajar como actriz

Rey pasó casi nueve años de su vida en el circo, al lado de su marido. Dejó su chalet en la exclusiva urbanización de La Moraleja para vivir en una caravana. «Todo el mundo dijo entonces que era una vida maravillosa, que soy la persona menos materialista de este planeta, que me caso por interés… ¿A una caravana pasando frío?», destacaba. «Llego a eso porque yo me enamoro totalmente. Él me dice que mi trabajo no puede continuar y mi trabajo no puede ser el de actriz. “¿Sabes lo que aguanté yo a mi marido? Otra entra al circo y se sale”.