Bárbara Rey defiende a Corinna: “Hay que pedir cuentas a quien debe darlas”

14 ¿Quizá decidiste ponerte a dieta para conseguir trabajo?

Llevaba una temporada que me había abandonado mucho. Me marché a Totana, mi pueblo, para cuidar de mi hermano. Entre que pasaba mucho tiempo en el hospital y la ansiedad, comía más. Cuando vi cómo estaba, tomé la decisión de perder peso. Estoy con el tratamiento aún y perderé algún kilo más, pero en algo más de mes y medio, me he quitado 11. Ya solo me falta perder tres de los que me prescribió la doctora. Siempre he sido bastante proporcionada y no tengo miedo a que la cara se me quede demasiado delgada. Yo no me he hecho nada en la cara: ni bótox ni nada.