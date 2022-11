Tras publicarse los primeros capítulos del pódcast de Corinna Larsen, todas las miradas se han posado en Bárbara Rey, quien asegura que todavía no ha escuchado ni el programa ni tampoco los secretos que la empresaria ha desvelado. Muy sincera y sin querer dar demasiada importancia a las confesiones de la alemana, la exvedette ha dicho que no tiene intención de parecerse a ella en absoluto. «No he escuchado nada. Allí es como su estuvieras en otro planeta. No te enteras de nada. Tampoco me interesa el podcast lo más mínimo», ha revelado en el aeropuerto, a donde llegaba tras un viaje a Punta Cana. De este modo, muestra cierta indiferencia y recuerda que no quiere ser comparada con ella, a pesar de que en algún momento de su vida ambas estuvieron unidas al Rey Juan Carlos.

Vídeo: Gtres

Ha sido a su regreso a Madrid cuando Bárbara Rey ha dicho que, aunque Corinna es completamente libre de decir lo que quiera», ella no será una de sus oyentes. «Ella es libre de decir lo que quiera y lo que le dé la gana. Es su problema, pero no voy a entrar en eso porque no me interesa lo más mínimo. No sé lo que ha dicho y aunque lo supiera no me interesa«, asegura. Bárbara, por su parte, estrenará próximamente su docuserie ‘Cristo y Rey’, una serie en la que promete confesarse y que verá la luz en enero de 2023 si todo va bien: «Yo cuento muchas cosas, pero no creo que me vaya a parecer a ella nunca».

No se siente identificada con Corinna, aunque si le picara la curiosidad hay cientos de noticias sobre todo lo que ella ha querido plasmar en sus episodios y no solo están relacionadas con el emérito. Esta semana hemos conocido el encontronazo que tuvo con Doña Sofía en Zarzuela, el cual tildó de «escena vergonzosa». Además, ha explicado la existencia de un enorme anillo que le regaló el Rey que tenía tal tamaño que «no podía lucirlo en público».