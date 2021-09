Bárbara Rey confiesa que nunca podrá superar el duro testimonio de su hija

Bárbara Rey está viviendo sus horas más bajas. Desde que su hija, Sofía Cristo, hiciera la Línea Secreta de su vida y revelara que había sufrido abusos sexuales con tan solo cinco años, la que fuera vedette está completamente derrumbada. Un día después del testimonio de la Dj., Bárbara tuvo que coger el AVE desde Madrid para poner rumbo a Málaga, concretamente en Marbella, para someterse a diferentes pruebas médicas debido a las secuelas que le ha dejado el coronavirus. Ha sido este jueves cuando ha acudido a una reconocida clínica médica para someterse a tales y, a su salida, ha hablado con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones.

La de Totana ha hablado de las pruebas médicas que se ha tenido que hacer

Tal y como se puede ver en el vídeo que compartimos al comienzo de esta noticia, la que fuera vedette ha revelado que se encuentra muy bien después de realizarse sus pruebas médicas. A pesar de que no ha querido dar muchos detalles de cómo está tras el duro testimonio de su hija y que prefiere mantenerse al margen de ello, ha confesado que nunca logrará superar el testimonio de ella: «Eso lo voy a llevar siempre», han sido sus palabras. Bárbara Rey ha pedido no hablar más de ese tema que tanto daño le hace y que ella misma se enteró en el plató del programa. En ese momento, la de Totana se derrumbó completamente al escuchar a su hija revelar, entre lágrimas, el peor episodio de su vida.

También, ha revelado cada una de las pruebas que se ha tenido que realizar: «Me han hecho revisiones de todo tipo. Aparato digestivo, corazón, pulmones… En fin todo lo que hay que hacer después de que has estado enferma y todo está bien. Todavía me falta recuperar un poco de caja torácica pero es lo único», ha dicho. Además, ha revelado que se tiene que poner en forma y practicar mucho ejercicio para recuperar esa capacidad: «Lógicamente, he pasado una enfermedad, pero por lo demás bien», explica.

Bárbara Rey sigue sufriendo las secuelas del coronavirus

En una de sus últimas intervenciones también a través de las redes sociales, la actriz desveló que por culpa de la pandemia se había tenido que cortar el pelo. «Me he cortado el pelo porque con el covid se me ha caído la mitad del pelo y se me sigue cayendo. Y bueno, me tengo que sanear y procurar eso». Para Bárbara no fue fácil superar el coronavirus, ya que estuvo en diferentes ocasiones ingresada. A pesar de ser dada de alta, tenía que volver al centro médico ya que no se encontraba del todo bien. Ahora, y con el paso de los meses, parece que se va recuperando. Aún así, tal y como ha dicho ella todavía le queda camino por recorrer para estar al cien por cien.