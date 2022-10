Patricia Donoso dijo hace unos días que había mantenido una relación con Al Bano, algo que el italiano niega por completo. Asegura no conocerla, por lo que las versiones de ambos son contradictorias. «Es una fábrica de mentiras. Yo tengo familia, tengo hijos. No sé quien es. ¿Cómo voy a estar tres años con una mujer sin saber quien es? O tiene una gran fantasía o mi memoria se marchó cerca de Dios», ha dicho el italiano visiblemente molesto. Tal ha sido su enfado que se ha puesto en contacto con sus abogados para que interpongan las medidas legales que sean necesarias contra ella. «He hablado con mis abogados para interponer medidas legales contra esta señora», continúa el cantante. Pero, ¿cómo se ha tomado ella la respuesta del artista? Patricia Donoso parece no tener miedo, de hecho, ha advertido que tiene pruebas que demuestran que su historia sí existió.

«Que ponga todas las demandas que quiera. Yo me defenderé porque tengo mis pruebas», ha dicho en ‘Ya es mediodía’, el mismo programa en el que Al Bano ha dado su versión de los hechos. Fue ella quien hizo saltar la liebre tras contar que no solo habría estado con Ortega Cano, vínculo que el torero también niega. Ella, por su parte, fue más allá y dijo que había tenido algo especial con Al Bano y con Mario Picazo. Si bien este último ha preferido no entrar en polémicas, los otros dos sí han dejado clara su posición. «Estuvimos juntos los tres años que viví en Italia y la primera vez que nos vimos fue en un hotel de Milán porque nos presentó un amigo… A mí me gustaba desde hace mucho tiempo, de cuando era pobre y vivía en Sevilla”, comenzó diciendo Patricia Donoso. Dijo de él que era alguien “muy romántico”, “un caballero en todos los aspectos» y que, además, le cantaba al oído, declaraciones por las que el italiano ha puesto el grito en el cielo.

El escándalo ha traspasado fronteras y en Italia las declaraciones de Patricia Donoso han hecho ruido, lo que ha provocado mayor indignación en Al Bano. No piensa quedarse de brazos cruzados y hará todo lo posible por demostrar su verdad, ya que esta noticia no solo le está causando daño a él, también al resto de su familia. «Yo amo a Loredana desde hace 20 años. No puedo consentir esto», comenta el intérprete, palabras con las que deja ver sus intenciones a partir de ahora. Su entorno tiene claro que se vienen curvas, ya que el italiano no se plantea que todo lo que se diga sobre él caiga en saco roto.