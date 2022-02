Ana Obregón está a punto de convertirse un día más en protagonista de la actualidad. La actriz ha ofrecido su entrevista más complicada de su vida, la primera que da después de la muerte de su hijo, Álex Lequio, en abril de 2020 después de dos años de incansable lucha contra el cáncer que padecía. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que no ha podido empezar con el duelo de su madre por seguir todavía en el proceso de superar la muerte de su hijo.

Su familia y amigos se han convertido en el apoyo más incondicional de Ana Obregón en estos momentos. Estos le ayudan a salir de la rutina, que normalmente le llevan a estar más triste y por tanto, no ayuda a que supere la ausencia de su hijo. Ana ha hecho algunos viajes, empujada por sus amigos, y también se ha atrevido incluso a disfrutar de salidas nocturnas.

En estos momentos, la actriz se anima y desconecta de la dura etapa que atraviesa. Ana Obregón no duda en aceptar el baile de algún amigo. Eso es lo que hizo hace apenas unos días, cuando acompañada de un amigo, bailó sevillanas. Ha dejado más que claro en este vídeo que ha recibido clases de sevillanas y que controla a la perfección la técnica.

Ana Obregón baila sevillanas con un amigo

Vídeo: Redes sociales.

Estos ratitos son más que necesarios para Ana, que no está viviendo los años más difíciles de su vida. De ellos hablará este lunes en la entrevista que ofrece a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. «Cogimos un apartamento en Barcelona y yo dormía todas las noches con él. No dormía, porque cada dos horas había que pedir morfina. Entonces lo que hacía era que me iba al apartamento, me duchaba, dormía una o dos horas, y volvía al hospital. Porque Álex siempre me quería tener cerca, le daba seguridad», declara Ana en esta entrevista tan esperada.

Los momentos previos al fallecimiento de su hijo fueron muy duros y Ana se ha roto al recordarlos: «Vaya mierda Bertín, ¡cómo sufrió! Se estará enfadando conmigo por verme llorar, lo siento Álex, seguro que se está enfadando. Sufrió mucho Bertín», sigue explicándole al presentador de televisión.