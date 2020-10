El presentador ha cargado contra las hermanas Campos, a quienes considera responsables del declive de su madre: «Urge un cónclave familiar».

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha hecho balance de su ruptura definitiva con María Teresa Campos. Tras su complicada entrevista en ‘Sábado Deluxe’, el presentador ha decidido poner punto y final a su amistad con la malagueña, de la que se siente «decepcionado». En ‘Sálvame’, el de Badalona ha contado con todo lujo de detalles por qué se siente «liberado» tras poner punto y final a su amistad con la Campos.

«Me duele que a María Teresa la gente la va a recordar por esto: por estar siempre cabreada en los platós», se lamentaba el de Badalona, quien ha acaparado muchos minutos del programa para explayarse sobre su tenso encuentro con la periodista ante las cámaras. Un encuentro en el que la andaluza le dedicó duras palabras: «Dicen que tú eres un gamberro asqueroso que te vas por ahí. Y como no eso… te va a dar otra vez… ten cuidado. Gilipollas. Tonto, si no tienes a nadie. Que el Paco (exnovio de Jorge) no te quiere, solo va de vez en cuando por el interés. Que no te quiere nadie. Que estás más solo que la una», le decía.

«Terelu me ha llamado y no le he cogido el teléfono»

El presentador ha revelado que «esta mañana me ha llamado Terelu y no se lo he cogido porque no tenemos nada que hablar ahora. No tengo nada que decirle, no tengo nada que contarle». Si se la encuentra por los pasillos de Telecinco, tiene claro que la saludaría. Pero «ya no quiero hablar de nada. Quiero dejar pasar el tiempo. Quiero desintoxicarme de esta historia». Y en ese intento de dejar el asunto finiquitado, ha lanzado un explosivo mensaje a Terelu y a su hermana. «Cuando empiezo ha hablar del tema no tengo el dedito de ‘se acaba aquí’. Quiero hacer una propuesta tanto a Terelu como a Carmen Borrego. No quiero eternizar esto. Todo esto empieza a ser pasado», señalaba. «Terelu me ha llamado y no se lo he cogido de manera consciente». Y es que, tal y como señalaría al final de ‘Sálvame’, también está defraudado con ella. La considera una «mentirosa y una tramposa».

«Terelu no puede enviarme un mensaje para chantajearme emocionalmente. Si considera que su madre no tenía que haber venido no tenía que haber recurrido al chantaje emocional. Si quieres salvar a tu madre, prohíbele venir. Aunque no lo parezca soy el eslabón más débil. Yo me siento aquí y presento. Pero la patata caliente me la quedo yo», detallaba Jorge Javier. «Dicen que con la mejor voluntad del mundo convencí a Teresa para que viniera a ‘Sábado Deluxe’. Es mentira. A ella la llaman de dirección. Teresa empieza a llamar y a mover para venir ella», aclaraba. El presentador ha contado que la principal interesada en sentarse en un plató era la malagueña. Él no movió hilo alguno para entrevistarla en su espacio del fin de semana: «Yo no le digo: ven, ven, ven… La que quería venir era ella».

«Vamos a intentar no mentir, no intoxicar y no falsear la verdad»

«Con todo el cariño que nos hemos tenido todos estos años. Carmen, Terelu: No estamos jugando. Esto no es un juego. Conmigo no. Esto ya no es que vosotras el sábado vais a contestar y vais a salir con medias verdades y con mentiras… Yo aquí lo dejo. Si quiere María Teresa Campos vamos a protegernos todos. Siguiendo los consejos de mi madre, que es mi gran estratega personal, me ha dicho: ‘Tú ya has dicho lo que tenías que decir. Pero si hablan de ti, responde’. No tengo ninguna gana de que esto vaya a más. A una madre se la protege estando en silencio. No vayáis a la guerra porque la que va a salir perdiendo va a ser vuestra madre. Vamos a intentar no mentir, no intoxicar y no falsear la verdad».

Jorge Javier se ha mostrado especialmente incisivo con el papel de Carmen Borrego en las últimas semanas. «Creo que Carmen Borrego se ha cargado la última etapa profesional de su madre. Podemos enmascararlo, ocultarlo o no. Terelu ha sido torpe conmigo. Está sufriendo la torpeza de su hermana y es la culpable de que Teresa esté viviendo este ocaso. La realidad es la realidad. Carmen, asúmelo. No estás preparada para jugar en esta liga todavía. Pretendes jugar en una división muy complicada. Si solo hay palos, es que hay víctimas colaterales. Hay que estar muy segura porque luego pasa lo que pasa. Y si tu madre se lleva sofocones no es culpa de Jorge Javier. Tenéis que hacer un gran examen de conciencia de por qué se lo ha llevado. Has sido tú la que ha ido colocando a María Teresa en un lugar que no se merece y que no debería estar«.

«Teresa Campos no es la abuelita Paz»

Al presentador no le parece bien que María Teresa Campos pretenda «reivindicar su legado televisivo echando por tierra mi carrera profesional. Me parece muy bien que ella tenga la trayectoria que tiene», pero cada uno tiene su lugar. En ese sentido, no cree que se deba tener especial consideración porque la malagueña tenga 79 años. «La edad no beatifica ni santifica. Los que usan el tema de la edad es porque no tienen otro argumento. Al contrario: los años nos tienen que hacer más afables, más empáticos, menos resentidos. Si a los 70 años tenemos los rasgos de la prepotencia, la ira y la soberbia algo estamos haciendo mal». Y añadía, dolido: «Ella tiene muchísima lucidez para darme a mí donde más duele. Basta ya lo de la señora venerable. Jorge Javier machaca a una anciana. Teresa Campos no es la abuelita Paz. Vamos a hacer un análisis serio y riguroso».

Esta tarde, Jorge Javier no se ha dejado ningún cabo suelto. Ha abordado su visión de las Campos con total franqueza. «¿Ahora cuál es la solución?», se preguntaba. «Teresa necesita una temporada muy larga sin hacer ningún tipo de declaración. Cuando estás así vas cuesta abajo y sin frenos y el próximo examen será incluso peor. Terelu y Carmen sois las que tenéis que tomar las riendas en este asunto. No vale decir ‘mi madre hace lo que quiere’. Urge un cónclave familiar. Y decir hasta aquí hemos llegado. Paso atrás y retirada. Una retirada parcial, honesta y para seguir trabajando luego».

Considera que el clan Campos «está enfermo»

Sin pelos en la lengua, el catalán se lamentaba: «Me da una pena llegar a estos razonamientos en público…». Y terminaba su discurso atacando a Terelu: «Es una tramposa. Está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre… Eres una mentirosa y no me lo esperaba de ti. Cada vez que me entero de más cosas de este clan me parece que está enfermo».