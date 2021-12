Aurelio Manzano ha vuelto a nacer. El periodista, que hace tres días se convertía en el gran protagonista de la crónica social por conseguir las primeras declaraciones de María José Campanario tras anunciar su embarazo, ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico por el que casi pierde la vida. A pesar de haberse fracturado el esternón, el colaborador de televisión, tal y como le ha contado a SEMANA, permanece fuera de peligro.

Aurelio Manzano ha sufrido un accidente de coche por el que casi le cuesta la vida. Tal y como ha explicado el periodista a SEMANA, este viernes chocó con otro coche que iba delante de él: «El cinturón de seguridad me salvó de no salir escopetado por el cristal, pero me fracturó el esternón«. El tertuliano ha estado ingresado en el hospital desde entonces y no ha sido hasta hace unas horas cuando le han dado el alta. Ahora, se encuentra guardando reposo en casa y al cuidado de una buena amiga que estará junto a él durante todo el fin de semana. «No me tuvieron que operar, pero el esternón se tiene que soldar solito«, nos cuenta.

Completamente agradecido al personal sanitario que le ha atendido en las últimas horas, especialmente a los cirujanos de Tórax de la clínica Vithas, Aurelio Manzano ha hecho hincapié en la importancia de ponerse el cinturón, pues este salva vidas. Gracias a esto, el periodista puede contar su historia. Aunque permanecerá alejado de la televisión en los próximos días, no ha dudado en bromear y dejar claro que nadie se librará fácilmente de él: «Todavía estoy vivo y pronto volveré a dar guerra«. Un claro síntoma de que ha vuelto a nacer tras este aparatoso accidente.

Aurelio Manzano consigue las declaraciones más buscadas

Este martes, España amanecía con una noticia inesperada: Jesulín de Ubrique y María José Campanario anunciaban en ‘¡Hola!’ que estaban esperando a su tercer hijo en común, el cuarto para el diestro. Horas después, Aurelio Manzano conseguía hablar en directo en ‘Ya son las Ocho’ con la odontóloga y esta aseguraba que se encontraba desbordada por todo el aluvión de felicitaciones que había recibido tras dar la buena nueva. «Tengo el teléfono petado desde esta mañana, no me esperaba semejante respuesta», comentaba.

Esta «bendición» les ha pillado en un buen momento puesto que ahora podrá disfrutar de esta nueva maternidad en compañía de su marido puesto que este ahora «no trabaja». Entre risas, María José Campanario confirmaba que el diestro le ayudará en todo lo que pueda, menos en cambiar pañales. «Si llora ya le he dicho que le despertaré, aquí paridad», comentaba.