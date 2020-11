Aurah Ruiz ha desvelado todos los detalles acerca de la presunta infidelidad que ha cometido el que era su pareja, Jesé Rodríguez.

Parecía que la paz volvía a reinar entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz. Los canarios, a pesar de la guerra que les enfrentó en el pasado, se habían reconciliado y habían retomado su relación sentimental. Sin embargo, otra vez han vuelto a romper, siendo esta quizás su ruptura más polémica. Así lo reveló ella misma este jueves a través de sus redes sociales, las mismas en las que sus seguidores han sido testigos de que ambos habían acercado posturas de nuevo. Estuvieron juntos en el cumpleaños de la joven, quien lo celebró hace tan solo unos días en la isla y en cuya cita no dejaron de propinarse besos delante de los invitados. No obstante, todo se ha truncado entre ellos después de que la que fuera concursante de ‘Gran hermano VIP’ recibiera un aviso por parte de su entorno en el que le advirtieron que su pareja le estaba siendo desleal.

La propia Amor Romeira lo reveló horas después de que estallara la polémica en su Instagram. «Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel«, comenzó diciendo. Y es que, según ella, tras el cumpleaños de Aurah Jesé aprovechó para citarse con otras mujeres: «Yo me enteré y la informé. Ella brotó y fue en busca de los datos que yo le di. Hasta la Policía tuvo que intervenir». Precisamente estas imágenes en las que las autoridades la acompañaban fueron compartidas por la propia Aurah en su cuenta de Instagram, perfil en el que se la pudo ver destrozada a la par que indignada con la situación. Pero, ¿qué había pasado para llegar a esa situación? Antes de que ella diera más detalles al respecto, explicó que algo muy importante había sucedido esa noche, pues su vida daba un giro de 180 grados. «Estamos aquí, escoltadas por la Policia. De esta noche tengo muchas cosas que contar. A partir de hoy van a cambiar muchas cosas en mi vida».

Aurah de este modo daba pistas de la seriedad del asunto, no obstante, no fue hasta minutos después cuando se descubrieron todos los entresijos de esta deslealtad que este jueves se convirtió en Trending Topic en Twitter. «Imagínense lo que ha podido pasar si he salido escoltada por la Policía. Me entero de todo. Quiero darles las gracias a mis amigas por mi cumpleaños y por participar en todos los regalos. A los traicioneros no, gracias», aseguró la canaria. En ese instante comentó quién era la chica con la que supuestamente había pillado a Jesé Rodríguez: una expretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ llamada Rocío Amar.

Aurah era la viva imagen de la decepción, no solo por lo sucedido con su pareja, también con Rocío, ya que ellas mantenían cierta amistad, hecho que refleja en que incluso la propia Rocío le enviara un mensaje cuando se supo que ella y Jesé habían retomado su relación. Pero no todo acaba ahí, ya que Aurah ha desvelado que presuntamente Rocío le habría tirado una piedra por la ventana cuando se presentó en la vivienda en la que estaba con el futbolista, lo que le dejó una herida en la mejilla.

Horas más tarde y cuando Aurah estaba más tranquila sacó sus propias conclusiones y dejó claro que después de lo sucedido tenía claro que esta reconciliación había sido un completo error. «Lo que más me duele es que llevo mucho tiempo ocultando la relación con Jesé. Nunca había dicho que estoy con él. Yo al principio quería ser su amiga, pero está claro que no se puede con él. Estoy jodida (…)Mi enemigo era la persona con la que me acostaba todas las noches. Ha hecho una jugada muy sucia y no se me quita de la cabeza», comentó muy triste.

Si bien se irán conociendo más datos al respecto durante las próximas horas, lo que sí se sabe es que Jesé Rodríguez permanece ajeno a todo lo que se ha dicho sobre él. El joven no ha querido pronunciarse al respecto, a pesar del revuelo, y se ha limitado a postear los tranquilos planes que ha ido haciendo en las últimas horas. El futbolista se reunió con un amigo para ver una película, obviando así toda la polémica que una vez más le había convertido en protagonista por asuntos sentimentales. ¿Se pronunciará y dará su versión sobre lo ocurrido? Ahora solo queda esperar.