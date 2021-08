SEMANA ha podido confirmar que la concursante de ‘La casa fuerte’ y el jugador de fútbol están disfrutando de su amor a bordo de un yate en Ibiza.

Después de numerosas idas y venidas, así como protagonizar numerosas desavenencias de forma pública, Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez le han vuelto a dar una nueva oportunidad a su amor. Tal y como ha podido saber en exclusiva SEMANA, la que fuera concursante de ‘La casa fuerte’ y el jugador de fútbol han vuelto a retomar su relación. Ambos se encuentran disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Ibiza.

Tras numerosas polémicas y varias rupturas de por medio, según ha podido conocer en exclusiva SEMANA, Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez vuelven a estar ilusionados y se han dado una nueva oportunidad. La pareja está pasando unos días de desconexión en Ibiza mientras que disfrutan el uno del otro en compañía de un grupo de amigos.

Aunque han querido ser muy cautos, a lo largo de las últimas horas, la joven ha publicado una serie de imágenes en las que la podemos ver disfrutando del buen tiempo en alta mar, completamente enamorada de la isla y aprovechando cada rayo de sol. Además de lucir su bronceado a bordo de la embarcación que pertenecería al exjugador del PSG, lo cierto es que la pareja también ha tenido tiempo de salir de cena y de fiesta para celebrar su amor.

La que fuera concursante de ‘La casa fuerte’ deja atrás su mala relación con Jesé Rodríguez por Nyan, el hijo que ambos tienen en común. Así, la joven hace de tripas corazón y olvida el posible embarazo que anunció el pasado 17 de agosto Rocío Amar, la mujer con la que el jugador le fue desleal cuando decidieron volver juntos después de varios años, en ‘Solos’. «¿Te digo una cosita? En unos meses ya hablaremos y habrá sorpresa a lo mejor. Si eres lista, entenderás lo que te he dicho. Por eso estoy calladita», dijo la concursante del reality de Mitele sobre una posible nueva paternidad del exjugador del Real Madrid.

Una relación llena de idas y venidas

En aquel momento, Aurah Ruiz mostraba su hartazgo y reconocía que sabía que Jesé Rodríguez se «la iba a jugar otra vez». Lo cierto es que la relación entre ambos ha sido una auténtica montaña rusa. La primera vez que la pareja puso fin a su amor, estos acabaron en los tribunales por el hijo que tienen en común. Poco después, se volvieron a dar una nueva oportunidad y se volcaron por completo en el cuidado del pequeño.

En su momento, la concursante de ‘GH VIP’ habló largo y tendido el pasado mes de junio en su canal de MTMAD sobre sus sentimientos hacia el jugador canario y dejó claro que nunca podría volver a tener la misma relación con él por todo lo que habían pasado en los últimos años y recalcando el momento en el que le dejó tirada antes de pasar sus vacaciones juntos en Ibiza. «Se fue para siempre. Lo he bloqueado de todos lados porque no quiero saber nada de él, y sí que es verdad que en las redes sociales nos seguimos los dos, y no lo entiendo», sentenció. Parece que tras la tormenta ha llegado la calma a sus vidas y ahora disfrutan de su amor.