Jesé Rodríguez pide al juez rebajar la ayuda a su hijo con Aurah Ruiz a los 2.500 euros al mes

No hay acercamiento entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, a pesar de que sus últimas interacciones en redes sociales hagan pensar lo contrario. De hecho, su guerra se recrudece aún más si cabe, ahora que el futbolista ha decidido llevar ante un juez la cifra que le pasa a la madre de su tercer hijo en concepto de compensación alimenticia. Jesé tiene la esperanza de que el magistrado decida rebajar la cuantía y ajustarla a sus respectivas situaciones económica actual, como así ha podido confirmar en exclusiva SEMANA.

Jesé vuelve a llevar a su ex a los tribunales

Una vez más, Jesé Rodríguez ha decidido sentar a su exnovia ante un juez, esta vez para renegociar la cifra que le pasa mensualmente en concepto de manutención a su hijo Nyan. Hasta la fecha, el futbolista le pasa mensualmente a Aurah Ruiz un montante que asciende a 4.000 euros. Ahora, tratará de rebajar dicha cifra a los 2.500 euros.

La familia de Aurah Ruiz, muy preocupada

La familia de Aurah Ruiz no quiere hacer declaraciones al respecto, porque teme que un nuevo frente eche por tierra la ayuda que el pequeño Nyan recibe para cubrir los gastos derivados de su enfermedad. Una dolencia que le mantiene en constante supervisión médica y por la que paga mensualmente 2.000 euros. Una rebaja en la ayuda que recibe por parte de su padre entienden que supondría un agravio a su situación de salud.

Aurah Ruiz prefiere guardar silencio

La que fuese novia también de Suso durante su estancia en ‘GH Vip 6’, Aurah Ruiz, prefiere no hacer comentarios hasta que un juez se pronuncie sobre la nueva petición judicial de su expareja. No quiere que su popularidad afecte a la situación de su hijo, por lo que guardará silencio hasta que el magistrado tome una decisión en firme.

¿Qué le sucede al pequeño Nyan?

Tal y como ha confesado en numerosas ocasiones la propia Aurah Ruiz, debe estar pendiente de los niveles de azúcar de su hijo las 24 horas del día, dado que presenta hipoglucemia. Se trata de una enfermedad rara incurable y su caso es uno de los considerados graves a nivel neurológico. Desde que nació ha permanecido ingresado en un hospital, pero gracias a que la madre de Aurah tiene formación médica, sus cuidados se han podido trasladar a su propia casa.

¿Por qué llega esta demanda ahora?

La petición judicial de Jesé Rodríguez coincide con el renacer de Aurah Ruiz como estrella de la televisión. Su paso por la casa de ‘Gran Hermano’ le ha abierto las puertas a nuevas propuestas laborales, como tener su propio canal en MTMad o ser colaboradora en el debate de ‘GH Dúo’.

Jesé perdió la batalla por la custodia

Durante la estancia de Aurah Ruiz en ‘GH Vip 6’ tuvo que abandonar hasta en dos ocasiones la casa para acudir a los tribunales. Se decidía la custodia de su hijo, dado que el padre la reclamaba mientras ella estaba trabajando y ausente en el hogar. La perdió. El juez determinó que los padres de Aurah han estado en todo momento inmersos en sus problemas de salud y que los conocimientos médicos de la madre asegurarían su bienestar.

¿Un acercamiento entre ellos?

No. En un principio, unos mensajes en las redes sociales hicieron pensar eso hace tan solo unos días, pero lo cierto es que nada tenían que ver. Jesé escribió en su perfil de Instagram que “me dijeron que ahora beses con los ojos abiertos, porque si los cierras aparezco yo”. Aurah posiblemente respondió a esta publicación, pero no precisamente como un acercamiento, sino como una aclaración de que ella toma nota de su consejo. “Con los ojos bien abiertos”, escribía la canaria.

¿Coincidirá con Suso en plató?

En principio no. Eso al menos si la cadena no se guarda un as en la manga para más adelante, dado que por ahora Aurah Ruiz estará opinando lo que suceda en el reality los domingos en el debate, mientras que Suso hará lo propio los martes en el ‘Última hora’.

Suso, su cuenta pendiente

Además de los problemas con el padre de su hijo y el calvario que vive con la incertidumbre de que su hijo pueda llevar una vida normal, Aurah Ruiz sigue con la espinita de Suso clavada en el corazón. Ella reclama la oportunidad de hablar las cosas y aclarar lo que sucedió entre ellos. Él, este mismo lunes, ha renegado hablar con ella en su nuevo programa.

