El futbolista Jesé Rodríguez ha dado positivo en coronavirus y sus exparejas le tachan ahora de irresponsable y sinvergüenza.

El positivo de Jesé Rodríguez no solo podría suponer un problema para el club de Las Palmas, también para su familia o para las personas que han tenido contacto con él. Fue hace solo unos días cuando él y Aurah Ruiz compartieron tiempo y espacio, siendo el cumpleaños de su pequeño el motivo para reencontrarse. Aunque entre ellos no existe buena relación, parecía que volvía a reinar la calma, pero nada más lejos de la realidad. Horas después de hacerse público que el canario ha contraído el coronavirus, la canaria se ha mostrado más enfadada que nunca con él. Ha utilizado sus redes sociales como altavoz y ha gritado al mundo lo irresponsable que le parece a ella su ex: «Desapareces y apareces y pones en riesgo la salud de tus hijos, la mía y la de mis familiares que son de riesgo como, por ejemplo, tu propio hijo. Irresponsable. Y no eres capaz de llamarme para decírmelo. No tienes nombre».

Su enfado es mayúsculo y no piensa perdonar su actitud. Ella considera que el padre de su hijo se ha relajado con las vacaciones y que podría haber evitado el hecho de haber contraído el virus, una versión que dista mucho de la dada por el jugador de fútbol. «De verdad que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo que arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y de los que me rodean es vergonzoso. Dejar de molestar en nuestras vidas…El covid sigue, no eres intocable», ha escrito Aurah Ruiz en sus stories. Él, por su parte, ha emitido un comunicado en el que deja claro «que nadie está a salvo de este virus» y que no ha expuesto a nadie siendo consciente de ello. Tanto es así que incluso amenaza con medidas legales a quien lo ponga en duda.

«Aprovecho este comunicado para manifestar que jamás bajo mi conocimiento expondré a mis hijos o mis familiares a un mínimo riesgo de contraer dicha enfermedad. Es inmoral y antiético las acusaciones vertidas sobre mi persona. Por lo tanto, toda persona que utilice mi nombre para dañar mi imagen o que vierta alguna acusación sin pruebas, me veré en la obligación de tomar acciones legales contra todos ellos. Rogaría que no se haga de esta situación un circo», ha escrito muy molesto con las últimas informaciones dadas sobre él. Llaman la atención también las declaraciones de otra de sus exs, Melody Santana, que ha escrito un texto en el que sin nombrar a nadie, muchos han entendido que iba dirigido al padre de sus dos hijos. «Eres una basura. Esto no se va a quedar así…poniendo en riesgo la vida de pequeños inocentes, espero que des la cara y digas la verdad o de lo contrario te denunciaré una vez más y todas las que hagan falta», ha escrito la también canaria.