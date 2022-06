Shakira y Gerard Piqué están en boca de todos. Su supuesta crisis sentimental no solo es noticia en España también ha rebasado nuestras fronteras y países como Colombia o Reino Unido se están haciendo eco de la información. En el ojo del huracán mediático, ahora conocemos que la artista sufrió un fuerte ataque de ansiedad hace tan solo una semana por el que tuvo que recibir asistencia médica y ser trasladada en ambulancia a la clínica Teknon de Barcelona.

Se desconoce si ambos capítulos, la presunta crisis de pareja y el ataque de ansiedad, están relacionados. Según pasan los días, Shakira y Piqué continúan copando muchos titulares. El pasado sábado, la cantante sufrió un episodio nervioso por el que tuvo que recibir asistencia médica. Una ambulancia la trasladó a la clínica Teknon de Barcelona desde su residencia situada en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, tal y como publica ‘Hola’. Los hechos sucedieron hacia las cinco de la tarde y existen documentos gráficos de cómo la cantante se encontraba visiblemente nerviosa en las inmediaciones de su hogar y sin poder reprimir las lágrimas. Junto a ella estaba el futbolista del FC Barcelona siguiendo los acontecimientos con cierto desasosiego, también se encontraba la madre de Shakira, Nidia del Carmen Ripoll.

La supuesta crisis entre Shakira y Piqué

Shakira y Piqué son padres de dos hijos y llevan doce años de relación. Esta misma semana, ‘El Periódico’ ha señalado que estarían atravesando una posible crisis sentimental. Según indica el diario la pareja llevaría un tiempo viviendo de forma separada y el culé habría regresado a su ático de soltero situado en Barcelona.

Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. Aunque han sido muchos los que ven en la letra de la última canción de la artista junto a Rauw Alejandro, ‘Te felicito’, un claro mensaje dirigido al padre de sus hijos. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda».

A la noticia de que ambos estarían viviendo de forma separada se une que recientemente la artista ha emprendido unas mini vacaciones sin su pareja. La colombiana viajó a Ibiza junto a sus dos hijos, Milan, de 8 años, y Sasha, de 6, pero no les acompañó el futbolista. Un nuevo dato que ha hecho saltar todas las alarmas. Shakira y Piqué atraviesan su época más convulsa desde que iniciaran su sonado noviazgo en el verano de 2010 durante el Mundial de Sudáfrica en el que España se alzó como campeona.