El modelo ha hincado la rodilla y le ha pedido la mano a su chica en en el complejo arqueológico Medina Azahara.

Nadie apostaba por ellos y al final le han demostrado a todos que su amor era de verdad. A punto de cumplir su segundo aniversario, Asraf Beno le ha pedido matrimonio a Isa Pantoja en Medina Azahar (Córdoba) para ponerle el broche de oro a la romántica escapada de fin de semana de la que han disfrutado.

Su pedida de mano es algo que la hija de Isabel Pantoja jamás olvidará. En concreto, tal y como han mostrado en el programa presentado por María Patiño, Beno se ha arrodillado frente a su chica y le ha agarrado la mano, tras esto se han fundido en un romántico beso. A juzgar por las imágenes, una íntima amiga de la pareja ha grabado el momento y es probable que en los próximos días los dos tortolitos compartan el mágico momento que ha tenido lugar en el complejo arqueológico Medina Azahara.

Sin lugar a dudas, se trata de un gran final para su romántico fin de semana en el que hemos podido ver la faceta más reflexiva de la joven estudiante de Derecho. En concreto, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ compartía esta misma mañana una imagen en la que mostraba una clara declaración de intenciones: «Comprometida a ser una mejor versión de mi misma todos los días«.

Esta pedida de mano llega tan solo unas horas después de que su hermano, Kiko Rivera, se sentada en ‘Sábado deluxe’ para poner fin a todas las especulaciones que había alrededor de su matrimonio. En concreto, el DJ se abrió en canal como nunca antes había hecho y confesó su lucha contra su dependencia de las drogas: «Hay noches que no puedo dormir y hasta lloro. He preferido dejar de trabajar en la noche para no caer en las tentaciones, me cuesta muchísimo. Me han ofrecido logra mil veces».

Isa y Asraf ya habían hablado de sus planes de boda

Desde que Aneth, la concursante de ‘Supervivientes’ e íntima amiga de Isa Pantoja’ se diera el «sí, quiero» hace unos meses, los rumores sobre una posible boda entre la hija de la tonadillera y su chico ya estaban sobre el aire a raíz de un comentario de la joven. «SPOILING OURSELVES💫 (Arruinándonos a nosotros mismos) 1 año y medio a tu lado y casi 2 desde que te conocí, el año que viene me tendrás que ayudar. Pd; solo tú lo entenderás», escribía Isa el pasado mes de junio, junto a una imagen besando a su chico.

Hace unas semanas, el modelo hacía hincapié en que quería casarse con su chica, aunque aún no tenía prisa por hacerlo. Desde entonces, los comentarios sobre su futuro enlace han sido constantes. En concreto, Asraf mostraba su firme deseo de que Kiko Rivera organizara su despedida de soltero e Irene Rosales insistía en las ganas que tenía de verlos pasar por el altar.

Así quiere Chabelita que sea su enlace

La hija de la artista no ha escondido en ningún momento su emoción de pasar por el altar y le pidió a Asraf hace unos meses en ‘El programa de Ana Rosa’ que hincara rodilla para pedirle matrimonio como manda la tradición. «Mi boda seguramente sería en Marruecos», aseguraba la colaboradora de televisión sobre la ubicación del enlace. «Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada», apuntaba la joven, visiblemente emocionada al hablar sobre el que sería uno de los días más felices de su vida.

«A mí me gustaría hacer las cosas lentas. Primero me caso, luego tengo otro hijo», aseguraba Chabelita en su entrevista en el mencionado programa. Sobre lo que opinaba su madre por entonces, también lo hacía público: «Cuando le enseñé las fotos de la boda de Aneth, ella me decía: ‘así estarás tú, guapísima, que ganas tengo de que llegue’». Sin lugar a dudas, el compromiso entre los dos jóvenes en un soplo de aire fresco para la familia Pantoja que en el último año se han tenido que enfrentar a muchos varapalos.