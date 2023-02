Asraf Beno, nuevo concursante confirmado de 'Supervivientes 2023'

Asraf Beno está a punto de vivir una de las aventuras más increíbles de su vida. Y es que el novio de Isa Pantoja es el undécimo concursante confirmado de 'Supervivientes 2023'. Le quedan apenas unos días para viajar a Honduras y vivir una de las experiencias más inolvidables de su vida.

"¿Qué pasa chicos? Ya soy concursante oficial de 'Supervivientes 2023'. Ahí vamos con todo, tengo muchísimas ganas después de tanto tiempo. La verdad es que por fin se da la ocasión y nada, deciros que me apoyéis mucho, que os quiero a todos, a mi familia, a mi chica, al niño... a todo el mundo que me quiera. Lo vamos a dar todo. Lo voy a intentar. Una vez que estemos allí no sé qué pasará, a lo mejor con el hambre cambia todo pero mi mentalidad es ir a por todos", ha declarado el Míster emocionado en un vídeo de presentación.

El Míster está emocionado con su participación en 'Supervivientes'

El novio de Isa Pantoja tiene una extensa experiencia en 'realities'. Saltó a la fama tras su paso por 'Gran Hermano VIP 6' en 2018, una edición que ganó Miriam Saavedra. Quedó cuarto finalista y disfrutó mucho la experiencia. Allí conoció a la hija de Isabel Pantoja, que en ese momento salía con Omar Montes. Nada más salir del concurso empezaron a salir y ahora están preparando todo para su boda, que se celebrará este año. En 2022 volvió a participar en un 'reality', 'La casa fuerte', en compañía de su pareja. Ahora estará en Honduras para disfrutar de esta aventura.

Hay que recordar que su hermano Anuar fue uno de los concursantes de la edición pasada, por lo que podrá confiar en su hermano para que le cuente cómo se vive allí las situaciones extremas así como recibir los mejores consejos para llevar el hambre mejor.

Isa Pantoja todavía no se ha pronunciado sobre la presencia de su chico en 'Supervivientes', pero estamos seguros que tendrá algo que decir. Bien es cierto que se encuentra en Madrid con Asraf para cumplir con algunos compromisos profesionales que tienen pendientes. Este jueves, la hija de Isabel Pantoja estará seguramente en el plató de 'El programa de Ana Rosa', donde contará todos los detalles sobre cómo se produjeron las negociaciones de Asraf con 'Supervivientes' y cómo va a vivir la ausencia de este durante meses.

Isa Pantoja podría ser la encargada de defenderlo en plató

Isa Pantoja es el mayor apoyo de su chico, tanto para las cosas buenas como las malas que pasan en su vida. A sabiendas de que estará un tiempo fuera de casa, la joven podría tener claro que no hay nadie que lo vaya a apoyar mejor que ella en plató. ¿Será Isa la encargada de defenderlo aquí en Madrid mientras él disfruta de la experiencia tan increíble en Honduras?

Asraf Beno es el undécimo concursantes confirmado para la nueva edición de 'Supervivientes'. Se une así a una lista con numerosos rostros conocidos: Adara Molinero, Raquel Mosquera, Gema Aldón, Patricia Donoso, Sergio Garrido, paparazzi, Jaime Nava, jugador de rugby, Ginés Corregüela, Tik Toker, Jonan Wiergo, Arelys Ramos, la madre de Yulen Pereira, y Katerina Safarova, exnovia de Neymar.