Nuevo vendaval en la familia Pantoja a consecuencia de las últimas declaraciones de Kiko Rivera. El DJ se ha pronunciado duramente contra su hermana, Isa Pantoja, de quien ha asegurado que tuvo que pegarla el día que se «quiso cortar las venas». El prometido de la joven, Asraf Beno, ha explotado.

“Isa está fatal, estuvo en la habitación llorando. Estuve apoyándola, es que no tiene explicación. Estaba que no se lo creía», ha afirmado durante su última intervención en ‘Viva la vida’. El modelo ha reconocido que su chica se encuentra totalmente devastada y no comprende cómo su hermano puede entrar a estos términos. «Hablar de ella con ese desprecio. Se siente decepcionada, destrozada, de todo. De mí también habla, pero a mí me preocupa menos porque gracias a Dios no es de mi familia».

El cabreo de Asraf Beno con Kiko Rivera

Asraf ha sido totalmente demoledor con Kiko Rivera. «Me parece un asco de persona. Le diría que vaya a un psicólogo, que se trate, que deja mucho que desear como persona», ha señalado. También ha explicado que la relación con su cuñado sufrió un punto de inflexión a consecuencia de un sonado audio. «Empezó a jugar con cosas que no sabía. Es muy fantasma, miente mucho, yo creo que no quiere a nadie. Me parece terrible, contar una situación tan íntima me parece…». Además, ha recalcado que el único fin que persigue el hijo de Isabel Pantoja es el económico. «Solo quiere dinerito y dinerito».

Muy molesto por este nuevo escándalo en el que se ve inmersa la familia, el joven ha reconocido que Kiko no puede seguir actuando de esta manera. «No entiendo cómo una persona de 40 años puede ser así, con una esposa y tres hijos. Tiene una familia, pero no tiene dos dedos de frente. No tiene cabeza, y me duele porque le he aconsejado muchas veces para que se lleven mejor».

«Isa no le reconoce»

Los intentos de Asrfa para que la relación familiar mejore han sido en vano. «Con este chaval es imposible, déjale que siga llevando este camino. Se cree que tenemos que darle un premio. ¡Qué vergüenza de persona! No me gustan a mí estas palabras. Imagínate cómo está Isa. Está que no se lo cree. No tiene solución. Isa no le reconoce, ¿Qué hermano va a hablar de ti así? Este chaval no tiene escrúpulos”, ha manifestado. Por último, ha destacado que se trata de un nuevo desplante del DJ. También que no se cree cuando pide disculpas. «Se nota que miente, mira la sonrisilla. ¿Se cree que somos tontos? Chaval, la has cagado. No sé quién te asesora».