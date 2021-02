La pareja de Chabelita Pantoja lleva semanas sin aparecer en el plató de ‘Ya es mediodía’, lo que ha llamado la atención de sus fans, que se preguntan el motivo. Asraf Beno señala a una persona como la culpable de su ausencia en los platós de televisión.

La carrera televisiva de Asraf Beno no ha sido tan larga como él esperaba. La pareja de Chabelita Pantoja era uno de los colaboradores habituales en ‘Ya es mediodía’, pero lo cierto es que lleva semanas sin aparecer en el plató de televisión del programa de Sonsoles Ónega. Sí vemos a otras caras conocidas como Alba Carrillo, Rosa Benito, Isabel Rábago o Sofía Suescun, que no han dejado de aparecer.

Arsaf Beno podría estar acusando a Ana Rosa Quintana

Pues bien, parece que ahora el míster ha encontrado a la persona responsable de que Mediaset haya tomado la decisión de no contar con él. Y que Asraf Beno podría apuntar a Ana Rosa Quintana como la culpable directa de que no cuenten con él como colaborador de ‘Ya es mediodía’.

Así lo ha dicho él mismo a través de una ronda de preguntas y respuestas que ha abierto a través de su Instagram, donde cuenta con más de 145.000 seguidores. «¿Por qué ya no estás en ‘Ya es mediodía’? A mi me gustabas», le pregunta un seguidor. Asraf Beno, rotundo y con sentido del humor, responde: «A la jefa no le gustó que le respondiera», asegura, pero sin aclarar a quién se refiere directamente.

¿Es ella la responsable de su baja como colaborador televisivo?

Hay que recordar que Ana Rosa Quintana ha sido especialmente dura con el míster durante el paso de este por la segunda edición de ‘La casa fuerte’, donde acudió con su pareja, que es colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. «Es una persona que solo le importa su ego, su orgullo», ha comentado la presentadora en alguna ocasión. Además, Ana Rosa no ha dudado en calificarlo de «machista». «Le voy a decir a Isa que no le viene bien este chico. Es una chica listísima, solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja», añadía ella hace unas semanas.

Después de estas palabras, era el míster el que entraba en una guerra mediática contra la presentadora de televisión: «Que aprenda a elegir ella primero«, decía Beno ni corto ni perezoso tras escuchar las palabras que le ha dedicado Ana Rosa Quintana. Además, hacía hincapié en que no le parecía justo el trato que estaba recibiendo porque él no pensaba que fuera un machista. Tras esto, el modelo ha reconocido que lo ha pasado mal en estos pocos días que ha pasado fuera de ‘La casa fuerte’ al ver todos los comentarios que se han vertido sobre él. El novio de Chabelita insistía en que llevaba varios días sin comer por la «depresión» que ha pillado. «Lo he pasado muy mal dentro y creía que se vería. La gente ha visto otra cosa. Sí me ha servido algo estar dentro y escuchar lo que se ha dicho de mí», decía.

Pero no es la única pregunta que ha respondido…