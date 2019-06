Durante los últimos tres días, Chabelita Pantoja no ha dejado de mandar mensajes a su novio a través de las redes sociales en los que le dice lo mucho que le echa de menos. Tras estar acostumbrados a estar juntos a sol y a sombra estos están siendo unos días complicados para la «pareja» después de que el pasado lunes la colaboradora cogiera un avión rumbo a Honduras para ir a ver a su madre, Isabel Pantoja, que se encuentra en ‘Supervivientes’.

Y aunque están separados y tienen muchas ganas de volver a verse, esto no significa que no estén aprovechando estas horas. Mientras que Isa presume de figura en sus Stories, Asraf se ha juntado con la mejor amiga de su novia, Aneth, para irse de fiesta.



Este miércoles, el modelo y la presentadora peruana se han puesto sus mejores galas para ir a la discoteca ‘Oh My Club’, donde se celebraba el cumpleaños de uno de los relaciones públicas, Héctor García. Con un gran sonrisa, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ aseguró que «echa mucho de menos» a su novia y que no tenía «ni celos ni miedo» de que Chabelita se reencontrara con su ex, Omar Montes, que también concursa en ‘Supervivientes’.

Además, Asraf aprovechó para desmentir que tuvieran problemas «estamos muy bien y felices» aseguró, unas palabras que corroboraron tanto Aneth, que dijo que veía a su amiga muy enamorada, como Amor Romeira, que aseguró que «está enamoradísima de Asraf».