Así es el vestido de novia que ha elegido María Patiño para su boda

María Patiño nos ha dejado a todos boquiabiertos después de que ella misma anunciara que se había casado por sorpresa con su pareja, Ricardo Rodríguez, durante sus vacaciones de verano en Sri Lanka. El día elegido para ello ha sido muy especial porque coincidía con la celebración de su 48 cumpleaños.

María Patiño da el ‘sí, quiero’ a Ricardo Rodríguez en Sri Lanka

Sri Lanka, país del sur asiático y con unas playas paradisíacas, ha sido el destino vacacional escogido por la colaboradora de ‘Sálvame’ para vivir unas vacaciones que jamás olvidará por varios motivos. Un lugar idílico para una boda que tenía a Patiño muy ilusionada.

Y ahora también hemos podido saber cuál ha sido el vestido elegido por María Patiño para su enlace matrimonial. El diseñador encargado de vestirla para este día tan especial ha sido Ion Fiz, que no ha dudado en mostrar su orgullo y agradecimiento con la colaboradora por haber confiado el ellos.

Ion Fiz ha sido el encargado de diseñar el vestido de novia

«Gracias @mariapatino1508 por confiar en mí para crear tu vestido de novia!!! Felicidades a los recién casados!!! 🌟🌊💜 #bridaldress #novia #vestidodenovia #weddingdress #couture #dress #srilanka#mariapatiño @salvameoficial @telecincoes«, escribían junto a una imagen del cuerpo del vestido.

Se trata de un vestido de corte sencillo con escote corazón y tirantes, brocado con flores en el cuerpo del vestido y falda de tul. Original, pero perfecto para una boda en la playa. Además, ha presumido de bronceado después de varios días en la playa. Para el pelo, María Patiño se ha decantado por llevarlo suelto y casi no ha llevado maquillaje.

Se han casado una de las playas paradisíacas de Sri Lanka

«Cruzamos océanos para encontrarnos. Gracias a @dreamseasurf @aboratravels y a ti @ionfizofficial #lovers #srilanka #mar @richorodriguez», escribía María Patiño para desvelar la gran noticia. Acto seguido, no ha parado de compartir algunos detalles de cómo fue el gran día.

Este ha sido el lugar en el que han celebrado su boda

Sus iniciales iluminadas

La celebración de la boda la han hecho coincidir con el 48 cumpleaños de la colaboradora y presentadora de televisión. Justo el mismo día de su cumple, María escribía una reflexión, que jamás nos habría hecho pensar que horas después iba a ir al altar para casarse con el hombre de su vida.

Unos días perfectos para reflexionar de la vida

«No doy la espalda a la vida, la miro de frente, pero me gusta mirar atrás y recordar a todas las personas que encontré en mi camino. Sin olvidar todo el sacrificio, disciplina y trabajo que me ha permitido llegar hasta aquí. Ahora sólo me conformo con querer y que me quieran. #happybirthday #holidays #love #sinfiltros #salvaje«, escribía.

Con este mensaje, la colaboradora de ‘Sálvame’ no solo ha querido dar la bienvenida al nuevo año, también ha aprovechado para hacer un repaso a todo lo que ha vivido y lo orgullosa que está de los resultados de su esfuerzo. No solo ha encontrado gente increíble, sino que también ha trabajado duro para estar donde está. Vacaciones perfectas para desconectar

No tenemos dudas de que su vuelta a España se convertirá en mediática. La colaboradora de televisión volverá al programa y sus compañeros le preguntarán sobre la decisión de haber organizado este enlace a «escondidas». De hecho, parece que ninguno de sus compañeros ha sido invitado a esta bonita boda, ya que se celebraba a muchos kilómetros de nuestro país.

A su vuelta a España, tendrá que hablar de su boda