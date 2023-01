"La vida hay que celebrarla, siempre". Esta es el corto pero rotundo mensaje que ha escrito Paula Echevarría junto a una serie de imágenes de la celebración que ha organizado a su chico, Miguel Torres, por su cumpleaños. La actriz no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar de una cita romántica con él para celebrar su cumpleaños. Y como no podía ser de otra manera, lo ha compartido orgullosa en sus redes sociales. Era un día para los dos, en pareja, y sin el hijo que tienen en común. Y es que es esencial encontrar ratitos para una pareja cuando la rutina nos come el día a día. Eso lo tienen más que claro ellos, que tienen siempre motivos para brindar.

Han elegido un restaurante de la capital española llamado Chambao, conocido por sus carnes. Se encuentra en el paseo de la Castellana y ha llegado a Madrid después del éxito que este local ha tenido en México "para ofrecer experiencias culinarias sin precedentes con los cortes de carne más exclusivos del mundo", como detallan en su página web. Es allí donde Paula y Miguel han comido algunos de sus suculentos platos y han brindado con vino y champán. Además, han podido disfrutar de la música en directo. Y es que este restaurante además de ofrecer buena comida, también tiene "una propuesta de entretenimiento que acompaña tus noches de celebración con actuaciones, guitarrista y fashion show con tendencias chic y bohemias inspiradas en Tulum".

Vino, champán y cócteles para brindar por el cumpleaños de Miguel Torres

La pareja ha probado los platos más ricos de la carta, como los panes con diferentes salsas, una especie de ceviche, unos tacos y dos postres que tenían una pinta increíble. Los dueños del restaurante sabían que celebraban el cumpleaños de Miguel Torres y le han puesto con chocolate un "felicidades". Además, un camarero ha sorprendido al exfutbolista con unas velas con bengalas con el número 37. Lo cierto es que se lo han pasado en grande y han tenido un rato grande para tener conversaciones en pareja, algo que últimamente es más complicado llevar a cabo al estar ambos centrados en los cuidados del hijo que tienen en común. Unas horas antes de tener este "fin de fiesta", Paula Echevarría felicitaba a su chico con un corto pero contundente mensaje a modo de felicitación: "Feliz cumpleaños mi amor... ♥️ Qué suerte tenemos de tenerte... Te queremos 🌹❤️🔐", ha escrito junto a varias imágenes de ellos dos juntos e incluso de su hijo.