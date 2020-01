Carlota Corredera no puede ser más feliz. La presentadora de televisión disfruta al máximo los días que tiene que asistir al plató de ‘Sálvame’, donde se reencuentra con compañeros que se han convertido ya en grandes amigos. Además, está triunfando con su nuevo libro, ‘Hablemos de nosotras’, que antes de Navidad iba ya por la tercera edición.

En su Instagram, donde cuenta ya con más de 376.000 seguidores, no para de compartir todos los looks que elige para acudir a los platós de televisión. En esta plataforma también comparte algunas de las escapadas que hace cuando encuentra días libres, y de vez en cuando nos sorprende con las publicaciones más inesperadas.

Es lo que acaba de hacer la presentadora, cuando ha echado la vista atrás y ha compartido una foto de ella misma cuando tenía nada más y nada menos que 18 años. «Foto carné inicio curso Primeiro de Xornalismo Universidade de Santiago de Compostela, octubre 1992 😍 Tanta inocencia, tanta expectación, tanto por vivir 💜 #18añitos #esasperlitas #esepelasofosco #universitaria«, escribía.

Como no podía ser de otra manera, sus seguidores se han quedado tan sorprendidos con esta publicación que no han dudado en comentarla. «Ayyyy qué guapaaaa ❤️❤️», le escribía Omar Montes. Muchos de sus fans anónimos le han hecho saber que está igual, que su rostro no ha cambiado nada: «Estás igual, no has cambiado nada», «Carlota, estás igual!!!», «Pues… Está usted igual», «Tan igual 😍».