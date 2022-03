Marta Riesco sigue sin mostrar naturalidad en lo que se refiere a dejarse ver con Antonio David Flores. A pesar de que hace unos días decía que ya había llegado el momento de dejarse ver con su chico sin miedo al qué dirán, la periodista y el ex Guardia Civil siguen llevando su relación en la más estricta intimidad. Mientras llega ese momento, Marta sigue haciendo sus planes en familia, con amigos o en solitario.

La periodista parece ser de las que prefiere desayunar fuera de casa. Este pasado fin de semana ha encontrado el momento perfecto para salir a pasear con su perrito por la mañana. Después de un paseo que ha sido un poco desagradable por el clima que hacía, Marta Riesco se ha parado en un bar para desayunar.

Ha sido ahí cuando la periodista ha protagonizado un momentazo. Y es que se ha pedido unas porras y un café para desayunar. El hecho de que fuera con su perrito la ha obligado a quedarse fuera en la terraza. No estaba permitido entrar con su mascota. Mientras disfruta de este desayuno al más puro estilo Terelu Campos, Marta no quiere hacer movimientos raros por si la prensa estaba captando el momentazo.

Marta Riesco desayuna con su mascota en la terraza de un bar

Vídeo: Europa Press.

Se mantiene en todo momento mirando hacia la cristalera del bar, desde donde habla, mediante señas, con su madre, que está en el interior del local. Su madre parecía no querer pasar frío y desayuno lo mismo que su hija pero dentro. Marta y su madre mantienen en un momento dado una conversación, que obliga a su madre salir en una ocasión.

Aunque Marta Riesco vive ya con Antonio David en la casa que ella tiene en Madrid, todavía no han dado el paso de dejarse ver juntos. La pareja es reacia a mostrarse natural, ya que el ex Guardia Civil podría pensar que es pronto para dar el paso. Eso sí, Marta no duda en salir de casa cuando así lo considera para cumplir con ciertas obligaciones. Una de ellas es sacar a su perro a pasear.

Disfruta de un desayuno al más puro estilo Terelu Campos

Marta está en uno de los momentos más increíbles de su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional. La periodista sigue disfrutando su faceta como reportera en ‘El programa de Ana Rosa’, pero el hecho de que se haya convertido en un personaje público ha hecho que sus compromisos profesionales hayan aumentado. Hace unos días, precisamente, compartía emocionada que Mediaset le había dado la oportunidad de lanzar su primer single, ‘No tengas miedo’.

«Hay un dicho que me encanta, “Mala suerte, buena suerte…¿Quién lo sabe?” Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mi, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción. La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur (@nico_gcaballero) que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba. 15 años después rescatan la canción los medios. Al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba. Poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, “No tengas miedo”. Y es cuando empecé a disfrutar con vuestros vídeos y bailes . Me emociona que digáis que os sentís identificad@s con ella. De repente hace unos días, sonó el teléfono , era Mediaset… y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. Voy a disfrutarla! Ya la tenéis en todas las plataformas y pronto muy pronto…la sorpresa que esperábais…Y no, no tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis», decía ella emocionada junto a la portada de su single.

Te interesará saber...