8 Tamara sigue intentando recuperándose de su problema de salud

Eso le provocó que experimentara un dolor tan grande que le llevara a llorar. De hecho, nada más salir de urgencias, compartió la desagradable experiencia que había tenido con su «familia virtual», ya que muchos le habían escrito preocupados. Están siendo unos días muy duros, porque la hinchazón no baja.

La colaboradora de televisión se ha visto en la necesidad de estar en casa descansando, ya que el dolor es muy fuerte. Además, los antibióticos le provocan naúseas, lo que hace este momento mucho más desagradable. «No recuerdo haber estado metida en la cama dos días seguidos, sin trabajar. He tomado una decisión un poco irresponsable, pero no me voy a tomar el antibiótico, porque no puedo más», explicaba en su Instagram Stories.