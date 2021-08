Natalia Lacunza ha dado un «zasca épico» a su ex, Pol Granch, en respuesta a su «humillación» en pleno concierto y las redes estallan con su guerra

Pol Granch vuelve a estar de actualidad y nada tiene que ver con su estreno como actor en la exitosa serie de Netflix, ‘Élite’, sino más por las polémicas en las que se ve envuelto con cierta facilidad y que ahora le lleva a ser acusado de “misógino” y “machista”, entre otros calificativos, por cómo se ha referido a su exnovia, Natalia Lacunza. Hace unos meses en las redes sociales muchos se llevaban las manos a la cabeza al rescatar del olvido mensajes con contenido homófobo y machista que el joven había escrito en sus años de juventud en sus perfiles públicos. Pidió perón, algunos aceptaron sus disculpas al entender que había madurado con el paso de los años y ahora ya no defiende esas posturas controvertidas y socialmente condenadas, pero ahora ha vuelto a liarla.

El cantante trataba de emular a Isabel Pantoja en un concierto, es decir, mandando mensajes ocultos a su expareja y dedicándole pullitas con la idea de hacer diana con dardos envenenados. Sin embargo, le ha salido mal la jugada y al final ha sido él quien se ha colocado de nuevo en el centro de todas las críticas. Tan desafortunado estuvo Pol Granch en su último concierto, en el que quiso lanzar mensajitos a su exnovia, que son muchos los que consideran la actuación sobre el escenario como “bochornosa”. Especialmente cuando el artista franco español interpretó una de sus canciones, ‘En llamas’, tema que antes cantaba a dúo con Natalia Lacunza, su expareja, y cuya parte ha modificado. Cuando llegaba la parte de la canción que interpretaba su ex, Pol Granch modificó su voz para afeminarla, suplantando su identidad, pero lo hacía a modo de burla, con cierta ironía y, según algunos de sus fans, con certera intención de “humillarla”, como así han denunciado en las redes sociales, especialmente en Twitter.

Vídeo: Twitter

Pero no fue la única canción en la que Pol Granch cabreó a sus seguidores y también a los defensores de su exnovia, Natalia Lacunza, quien se diese a conocer tras su paso por ‘Operación Triunfo’. También la lió cuando entonó su tema ‘Chocolatito’ y decidió cambiar parte de la letra de su canción, siguiendo el polémico ejemplo de Isabel Pantoja, para mandarle un mensaje oculto a su expareja. El cantante versionaba uno de los versos de su canción para decir “quédate con ella si te da lo que yo no te he dado”. Un dardo certero para todos si se tiene en cuenta que Natalia ha rehecho su vida tras su ruptura ahora con una chica, María Lázaro. Algo que, al parecer, no le ha sentado nada bien a Pol.

Natalia Lacunza no se ha quedado callada y es que la repercusión de lo sucedido en el último concierto de Pol Granch ha llegado a sus oídos. La respuesta que la cantante le ha dedicado a su exnovio ha sido tan certera que las redes sociales han estallado en aplausos vítores y felicitaciones por lo que consideran un “zasca épico”. Mientras muchos optaban por insultar al cantante al grito de “misógino”, “machista” y otros insultos más fuertes que no vamos a reproducir, ella simplemente se militó a recordar que “a veces, el sentido del ridículo es importante, creo”. Una respuesta a una polémica que ha recibido cientos de ‘me gusta’ y mensajes de apoyo, compartido hasta 4.000 veces, y convertido con ello en viral. La cantante ha sabido responder a su ex sin caer en el insulto, sin entrar en el juego, pero dejando claro lo que piensa al respecto. Una buena forma de salir airosa sin mancharse las manos que muchos han considerado la mejor estrategia frente a esta polémica.