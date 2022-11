Anuel AA y Yailín han sido muy discretos en su romance, pues los rumores de relación entre ellos sonaban con fuerza tiempo atrás, hasta que al final en enero del presente año confirmaron que habían iniciado una historia de amor. Sin embargo, parece que de nuevo el secretismo se había impuesto entre la pareja de estrellas de la música urbana latina, pues están esperando su primer hijo en común, algo que ya sospechaban sus seguidores, que andaban con la mosca detrás de la oreja con la certeza de que algo andaban ocultando de nuevo. Pero la buena nueva no se ha protegido hasta el final y es que al fin los felices papás han anunciado a bombo y platillo que en breve se convertirán en papás.

Son muchas las ocasiones en las últimas semanas que los fans de Yailín le preguntaban sobre la posibilidad de que estuviese embarazada. Ella hacía oídos sordos y no daba pábulo a estas especulaciones que, ahora, se ven confirmadas. La artista quería ser la encargada de compartir su embarazo con el mundo y que dejase de pulular a modo de rumor en boca de todos. Es por ello que ha tirado la casa por la ventana para anunciar la feliz llegada de su primer hijo junto a Anuel AA, que será para la primavera del 2023.

Anuel AA y Yailín han organizado un fiestón para dar a conocer a todos que están en estado de buena esperanza. Pero en la fiesta se han reservado otra sorpresa y es que incluso han desvelado ya el sexo del bebé, lo que hace comprender que llevaban meses protegiendo este secreto hasta que al final era imposible ocultarlo por más tiempo. La pareja ha preferido no dar a conocer su estado hasta que el embarazo no estuviese bien avanzado y se minimizasen los riesgos de no llegar a término. Una vez superado sus miedos iniciales, ya están listos para gritar al mundo que en los próximos meses serán papás y que el bebé que está por venir será una niña, como así se desveló en la fiesta de revelación que orquestaron con familiares y amigos comunes en República Dominicana.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amaba de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siente súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras, aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita”, escribía Yailín a Dios para agradecerle su bendición y también a su futura hija, a la que hace saber que nacerá en el seno de una familia fundada en el amor. Y, por supuesto, también el reggaetón.

Ahora bien, la ilusión de Yailín ya la experimentó Anuel AA tiempo atrás. Concretamente fue hace nueve años, cuando el cantante se convirtió en padre de un niño llamado Pablo, que vive en Puerto Rico junto a su madre, Astrid Cuevas. El artista mantiene una excelente relación con su expareja por el bien de su hijo, lo que les facilita el poder reencontrarse en familia, aunque ahora él esté a punto de formar una nueva al lado de su amada Yailín.