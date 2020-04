6 Hemos ido conociendo su evolución a través de su tía

Su tía, María del Monte, explicó hace algunos meses tras una actuación musical cómo se encontraba Antonio Tejado. «Antonio está bien y es lo único que a mí me importa. Yo lo único que quiero es que la gente que quiero esté bien, sanos y que sean felices. Está muy centrado en el deporte y eso no es malo, a ver si se me pega un poco a mí… que me hace falta», dijo la exitosa cantante.