Antonio Resines se ha sentado en el plató de Informativos Telecinco para entrevistarse con Pedro Piqueras. En su encuentro con el periodista, el actor ha recordado sus días de ingreso hospitalario tras haber contraído el covid. El artista estuvo ingresado durante 48 días en un hospital de Madrid, y 36 días de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Gregorio Marañón de Madrid, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Durante sus días enfermo, el protagonista de ‘Los Serrano’ sufrió alucinaciones y delirios. Estaba tan débil que confundía la realidad con el suelo, llegando incluso a confundirse con sus seres queridos: «Ellos eran otra cosa. Les gritaba o les decía alguna barbaridad que otra. Incluso alguna vez he empujado a alguien, incluida mi mujer, porque yo estaba en otra historia. Con la gente más cercana que venia a verme, no quería que no estuviese nadie porque estaba en peligro de muerte».

«Como estaba en peligro de muerte y estaban al lado mío, era peligroso. Tengo que decir que mucha gente que ha pasado estas alucinaciones lo ha pasado muy mal. Yo con esta gente que pensaba que yo pensaba me querían matar nos reíamos y todo. Era una cosa rarísima», añadía. «¿Es verdad que llegaste a pedir que te mataran en algún momento? ¿Tan mal estabas que lo pediste? ¿Cómo es ese sufrimiento que se tiene cuando uno está así?», le ha preguntado Piqueras. «Es el agotamiento, cuando ya no puedes más», respondía el actor.

«Ya no aguantaba más… Le pedí a los médicos que me pegasen un tiro»

«Esa expresión que es muy de madre. Hubo un momento en el que yo tiré la toalla y prefería irme literalmente al otro barrio. No sé si existe el otro barrio o no, pero ya no aguantaba más. Coincide con el momento peor, el momento más crítico, cuando realmente yo estaba muy mal. Yo estaba en otra historia y lo que estaba pasando me agotaba de tal forma que no quería seguir. Le pedí a los médicos que me pegasen un tiro. Se lo pedí completamente en serio porque yo me quería ir de allí, no aguantaba. No me lo dieron, evidentemente», continuaba. «Coincide con que físicamente estás mal y te estás muriendo».

El actor ha contado que ha hablado de estas experiencias con otras personas que han pasado por experiencias similares y muchos coinciden con las vivencias que ha tenido en el centro hospitalario. Han pasado ya dos meses desde que fue dado de alta, pero sigue su recuperación desde su domicilio. Ha tenido tiempo suficiente de pensar en lo que le ha sucedido.

«Por favor, que todo el mundo se vacune»

«La mayoría de la gente que está en la UCI, la gran mayoría, eran no vacunados», ha lamentado. «El omicrom es muy silencioso y te puedes contagiar sin que tengas síntomas. Por favor, que todo el mundo se vacune y siga las instrucciones de Sanidad. Se equivocarán seguro, pero nos equivocamos todos. Esto es fundamental, la vacuna nos ha salvado a todos. Estoy seguro de que si me hubiera puesto la tercera vacuna, que no me dio tiempo, hubiera sido de otra forma. Me hubiera contagiado, pero no hubiera llegado a estar en la UCI», ha destacado.

Este 4 de abril, un día antes de visitar los estudios de Telecinco, Antonio Resines ha acudido a la presentación de la serie que coprotagoniza con Miguel Rellán, Sentimos las molestias, y que se podrá ver en Movistar+ el próximo viernes. La ficción cuenta la historia de dos amigos que se dedican a la música, pero no aceptan el paso del tiempo y lo que supone envejecer. Constará de seis episodios de unos 30 minutos cada uno.

Tras superar el covid tuvo graves secuelas: «una atrofia del 80%»

Lo cierto es que resines está muy recuperado ya del coronavirus que contrajo a finales de 2021 y que casi acaba con su vida. Tras regresar a casa hablaba por primera vez con un medio de comunicación con Pablo Motos en ‘El Hormiguero. Allí dio su primera entrevista tras ser dado de alta. «De los días que pasó en coma ha revelado que «estaba en otro mundo, paralelo, que tenía que ver con la realidad. Vives un mundo extrañísimo, que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas. No es ‘tengo hambre y como’. Es una cosa muy rara», contaba.

«Le ha pasado a todo el mundo. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo. Es asombroso», decía, sincero. En aquella intervención desvelaba las secuelas del virus que ha azotado al planeta: «Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado».