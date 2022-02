Antonio Resines ha reaparecido después de dar sus primeras declaraciones tras recibir el alta hospitalaria en ‘El Hormiguero’. El actor se encuentra en casa, recuperándose después de haber contraído el coronavirus y de haber permanecido en la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón durante 48 días. Ahora ha dado señales de vida, pero lo ha hecho a través de un vídeo que ha publicado en LinkedIn.

«Señoras y señores, I’m back! (En mi otra lengua materna: ¡he vuelto!). Mi socio y amigo Coté Soler me ha ido contando lo que pasaba aquí. Ha sido emocionante leerlo. No sé si podré contestaros a todos. Lo intentaré y, mientras tanto, os dejo este mensaje. Muchas gracias y un abrazo grande», empieza diciendo antes de que podamos ver el vídeo compartido en este portal de búsqueda de trabajo.

En el vídeo, Antonio Resines manda un mensaje claro, donde explica también cómo se encuentra: «Aquí Antonio Resines en directo. Esto es un mensaje para la gente de LinkedIn, que me he quedado pasmado. Yo he tardado mucho en enterarme de lo que ha pasado, de todo, y lo que la gente decía de mí y eso… Hablaban mal. Y cuando he visto todo lo de la gente de LinkedIn, se agradece. Gracias a quién sea, aquí estamos otra vez dando guerra. Portaros bien, seguimos en contacto, abrazos para todos. Hasta luego… ¡Viva la sanidad pública!», ha dicho en el sorprendente vídeo.

Antonio Resines reaparece en un portal de búsqueda de trabajo

Vídeo: LinkedIn.

Antonio Resines se deja ver públicamente después de que lo hiciera en el plató de ‘El Hormiguero’ a través de una videollamada. En ese momento también apoyó a la sanidad pública, pero se centró en explicar cómo había sido el duro proceso de su ingreso en la UCI tras contagiarse con Covid-19. «Me recuerdo tosiendo, muy mal. De repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada. Pensé que habían pasado cinco días con un pequeño desmayo y cuando me desperté el veintitantos de enero me quedé acojonado», contaba. En su intervención en el programa de Pablo Motos pidió disculpas porque «me canso mucho al hablar». Asimismo, aplaudía el trabajo de los médicos que lo han atendido y lanzaba un mensaje de apoyo a los sanitarios que trabajan en hospitales públicos: «Hay que apoyar la sanidad pública como sea».

Así recordó sus días en coma: «Estaba en otro mundo paralelo»

De los días que pasó en coma reveló que «estaba en otro mundo, paralelo, que tenía que ver con la realidad. Vives un mundo extrañísimo, que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas. No es ‘tengo hambre y como’. Es una cosa muy rara. Le ha pasado a todo el mundo. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo. Es asombroso. Hay gente que se deja a vida. Había 14 turnos… Cuando entré en la UCI había 97 personas. Nos hemos salvado 80″.

Cuando se encuentra en plena recuperación, Antonio Resines tiene ya preparada su vuelta al trabajo. El estreno de su nueva serie en Movistar+, ‘Sentimos las molestias’, tuvo que suspenderse por su delicado estado de salud, pero ahora que ya se encuentra en casa, se conoce que esta nueva serie, en la que actúa junto a Miguel Rellán, llegará a la plataforma a finales del próximo mes de abril.

Antonio Resines y Miguel Rellán. Rafa Müller y Rafa Jiménez. LOS RAFAS. Dos músicos y amigos íntimos condenados a entenderse en #SentimosLasMolestias, la serie escrita y dirigida por Juan Cavestany y @Afarmero. Hay grandes amistades que se hacen eternas. 🗓 ESTRENO: ABRIL 2022 pic.twitter.com/d98XGfK1GK — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) February 24, 2022

Ahora que está de plena actualidad por superar la enfermedad, las cadenas de televisión están aprovechando el momento para emitir programas y series que grabaron junto al actor antes de que este se contagiara de Covid-19. De hecho, hace unas semanas, Cuatro emitió el programa ‘Planeta Calleja’, en el que el invitado fue Antonio Resines, que viajó hasta Costa Rica junto a su mujer. El programa fue grabado realmente en abril de 2021, pero fue emitido hace apenas unas semanas.