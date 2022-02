El día 10 de febrero Antonio Resines, por fin, pudo abandonar el hospital en el que llevaba ingresado 48 días. Había permanecido en la UCI, por lo que arrastra secuelas como una atrofia muscular del 80 % de su cuerpo, sin embargo, se esfuerza porque todas estas consecuencias desaparezcan. Tiene ánimo, paciencia y voluntad, sentimientos que transmite también a sus amigos, quienes ven su evolución día a día, tal y como ha dicho ahora el actor Miguel Rellán. Él, al igual que otros muchos compañeros de profesión han estado muy pendientes de él y se alegran de cada paso que da, aunque son conscientes de que está muy débil. El intérprete ha revelado que cada día ve que da un paso al frente, una actitud que aplauden y de la que se enorgullecen todos aquellos que le quieren.

Vídeo Europa Press

Antonio Resines se contagió de coronavirus y debido a las patologías previas que sufría su ingreso se complicó. Temieron lo peor, pero gracias a los médicos y al hecho de que él no se rindiera, ha recibido el alta y está en casa junto a los suyos. «Es fuerte y está comiendo, como a él le gusta comer, de manera que enseguida estará dando la lata, que es lo que mejor hace sí, he hablado con él. Está estupendamente, débil, porque ha pasado mucho tiempo, demasiado, desde antes de nochebuena en la uci y está muy débil, cada vez menos, como es lógico», ha dicho Antonio Resines.

Antonio Resines, obligado a ir con andador

El actor se cansa mucho al hablar, tiene que ir con andar y, de momento, su día a día es complicado. «Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado», decía hace tan solo unos días Resines a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Ha pasado casi 50 días en la clínica, pero puede presumir de que ha vencido el virus, a pesar de pensar en algún momento que no sería capaz. Su mujer, Ana Pérez Lorente, ha confesado que no contó la gravedad de su enfermedad para no hacer saltar todas las alarmas, siendo ella su gran apoyo durante su estancia hospitalaria. «Estaba más grave de lo que dijimos. Ha sido una estancia larga en la UCI y está sin músculos de estar tanto tiempo sedado. Ahora tiene que coger fuerzas», dijo su esposa.

Su lucha contra el covid ha sido muy ardua, pero Resines está agradecido porque «literalmente le han salvado la vida». «Me queda un tiempo de recuperación en casa para que me puedan dar el alta definitiva (…) Me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados», espetaba hace algunos días. No solo se encuentra en deuda con los sanitarios, también con el público, quien le han brindado su apoyo desde que se conociera el problema de salud que atravesaba.

