Hace unos meses, Antonio Pardo anunciaba que regresaba a los escenarios tras el parón por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. El ex de Gema López es un artista multidisciplinar: actor, director, productor y ahora también cantante. Se enfrenta a este nuevo reto profesional. Durante los últimos días, Pardo ha compartido un vídeo cantante con su banda musical, lo que ha permitido ver a sus seguidores el talento que tiene también para la música. Se ha subido al escenario junto a su banda para interpretar un tema de la banda española Tequila, concretamente la canción ‘Rock del ascensor’. Sorprendió a todos demostrando que, además de la interpretación, también puede triunfar como cantante.

Antonio Pardo sorprende con una nueva faceta como cantante

Como hemos dicho anteriormente, Antonio Pardo vivió un parón profesional durante la pandemia. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y tuvo que reinventarse. El ex marido de Gema López se convirtió en profesor y coreógrafo de esgrima en el centro Víctor Ullate de Alcorcón, una escuela Danza y Artes Escénicas, dejando apartada su faceta como actor y productor. Una faceta que ha logrado recuperar poco a poco. A pesar de esto, está siendo difícil la vuelta y a pesar de que anunciaba su regreso a los escenarios, todavía no se ha hecho efectiva. Mientras tanto, sigue probando en nuevas disciplinas, como ahora es la música.

Fue a finales de a finales de este 2021 cuando anunció un nuevo proyecto que le devolvería a los escenarios. Sin desvelar demasiados detalles, solo dejó caer que tiene que ver con la cultura mexicana, una pista que nos daba el atuendo que luce en aquella foto publicada. «Preparando nuevos proyectos, viva México», dice junto a varios hashtag que podrían desvelar de qué se trata: «música», «rock», «música en vivo». Aunque en su momento pensamos que estaba relacionada con la interpretación, el hecho de verlo ahora sobre los escenarios y mostrando su faceta como cantante, nos indica que quizá la pista era esa: que iba a probar suerte en el mundo de la música.

La carrera profesional del ex de Gema López

Antonio Pardo se convierte en el vocalista de este grupo, que más allá de lo amateur podrían sorprendernos y estar ensayando para tocar en algunos garitos. El ex de Gema López muestra su destreza con el micrófono y sus gestos, gracias a la interpretación, demuestran que más allá de cantar, también sabe interpretar los temas musicales. Algo muy importante en el mundo de la música. Sin lugar a dudas, Antonio Pardo nunca nos deja de sorprender.

Aunque él solo se define como director de cine, profesión que le permite impartir talleres, son pocos los datos que él promociona sobre su carrera. Sí lo hace en cambio su agencia de representación, Olga Lorente Casting & Coach, donde hablan de todo lo que ha logrado Antonio Pardo gracias a su talento en el medio. En él se puede ver una ficha gracias a la cual nos hacemos una idea de su amplio currículum. «Antonio Pardo. Actor madrileño con una amplia trayectoria como especialista y coordinador de cine. Ha trabajado con directores como Kevin Reynolds en Clavius, Steven Soderberg en Guerrilla o Guilermo del toro (57) en El Laberinto del Faunio. Como coreógrafo colabora habitualmente con Rafael Amargo (46) y Víctor Ullate (48). Su trabajo en El Tercer Día -cortometraje- está respaldado con varios premios como Premio Aloha Accolade de Honolulu Intenational Film Festival; El Tercer Día -teatro- Premio Mejor Montaje Escénico en el Festival de Teatro de La Litera (Huesca) y Mejor Vestuario y Maquillaje en el Festival de Teatro de la XIII Muestra de Teatro SJE (Madrid)».

Su separación de Gema López

A principios del 2018 saltó la noticia de que la colaboradora de ‘Sálvame’ y el que era su marido, Antonio Pardo Sebastián, se habían divorciado después de un largo matrimonio. La pareja, que tenía un piso en común en Legazpi, una empresa y una hija se separó de forma amistosa y sin guerras sonadas de por medio. De este punto y final no han desembocado ni batallas ni escándalos que echasen por tierra el amor que durante tantos años habían unido sus caminos. Gema López es una de las colaboradoras de ‘Sálvame‘ que intenta mantener su vida privada más alejada del foco mediático, evitando así que su nombre se asocie a ninguna noticia.